Ratsfrau Astrid Leßmann ist infiziert: Corona-Alarm im Kieler Rathaus

Kiel

Die Kieler Ratsfrau Astrid Leßmann (SPD) ist mit Covid-19 infiziert. Ein PCR-Test brachte am Mittwochabend Gewissheit. Zuvor war ein Schnelltest positiv ausgefallen. Im Kieler Rathaus ist Alarmstimmung.

Es ist ein Impfdurchbruch. Leßmann ist nach eigenen Angaben doppelt geimpft. Sie hofft deshalb auf einen milden Verlauf. Die Ratsfrau berichtet gegenüber KN-online von „klassischen Grippe-Symptomen“. Das Kieler Gesundheitsamt habe Quarantäne zunächst bis zum 4. Dezember angeordnet.

Leßmann hat umgehend ihre Fraktionschefin Gesa Langfeldt und die Mitglieder der SPD-Ratsfraktion informiert. Langfeldt hat unverzüglich beim Stadtpräsidenten Hans-Werner Tovar angeregt, die nächste Sitzung der Ratsversammlung als Online-Konferenz zu veranstalten. Das ist ausgerechnet die ganztägige Haushaltsberatung am 16. Dezember.

Stadtpräsident Hans-Werner Tovar beruft Ältestenrat ein

Tovar stimmt seiner Parteifreundin zu. Der Stadtpräsident hat schleunigst den Ältestenrat der Ratsversammlung zu einer Sondersitzung am kommenden Dienstag zusammengetrommelt. Dem Gremium gehören alle sieben Fraktionsvorsitzenden an. Dort soll die digitale Ratssitzung formal beschlossen werden. Zuvor müssen allerdings der Oberbürgermeister und der Stadtpräsident offiziell eine Notlage ausrufen, die Online-Sitzungen der Selbstverwaltung rechtfertigt.

Ort und Zeit der Infektion sind unklar

Wo, wann und bei wem Leßmann sich infiziert hat, vermag die Ratsfrau nicht zu sagen. Sie meide schon seit Langem Menschenansammlungen und Kontakte, berichtet sie.

Am Donnerstag vergangener Woche hatte Leßmann an der Sitzung der Ratsversammlung im Ratssaal des Kieler Rathauses teilgenommen. Sie schließt nicht aus, dass sie sich dort infiziert hat, aber auch nicht, dass sie zu dem Zeitpunkt selbst schon infektiös gewesen ist. Allerdings seien ihre täglichen Selbsttests noch bis zum Montag dieser Woche negativ gewesen.

Dramatischer Appell Die Kieler Ratsfrau Astrid Leßmann (SPD) verbindet ihre Corona-Erkrankung mit einem dramatischen Appell. Sie schreibt auf Facebook: „Fast 76.000 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden! Was muss eigentlich noch passieren, bevor es wieder zu einem Lockdown kommt?“ Aus eigener Erfahrung fügt sie hinzu: „Wir können uns auch nicht mehr darauf ausruhen, dass wir geimpft sind! Es gibt mittlerweile so viele Impfdurchbrüche.“ Ihr Schlusssatz: „Über 100.000 Tote, das sind doch Zahlen, die uns alle alarmieren sollten.“

Sozialausschuss tagt noch in Präsenz

Auch die Vorsitzenden der Ratsausschüsse bereiten sich nun auf digitale Ausschusssitzungen vor. Der Ausschuss für Soziales, Wohnen und Gesundheit hat am gestrigen Donnerstag noch in Präsenz getagt. Leßmann, die dem Ausschuss als wohnungspolitische Sprecherin ihrer Fraktion angehört, ließ sich dort vertreten.

Ausschüsse sollen erst ab 7. Dezember digital tagen

Als Nächstes tagt am kommenden Mittwoch der Wirtschaftsausschuss. Seine Vorsitzende Constance Prange (CDU) befürwortet eine Online-Sitzung. Die Stadtverwaltung habe ihr allerdings mitgeteilt, dass das so schnell technisch nicht umsetzbar sei, berichtet Prange. Zunächst müssten neue Lizenzen für Konferenzportale erworben werden. Auch der Bauausschuss müsse am kommenden Donnerstag noch in Präsenz tagen.

Kritik an Kämpfer: Verwaltung verschläft Digitalisierung

Prange nennt es „ein Unding“, dass die Verwaltung „so unvorbereitet“ sei. An den Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) adressiert sie den Vorwurf: „So wird nicht nur der Ausbau der Digitalisierung in Kiel nicht gelingen, sondern auch das Zurückdrängen der Corona-Epidemie in Kiel verzögert.“

FFP2-Maskenpflicht in den Präsenzsitzungen der Ausschüsse

Stadtsprecherin Kerstin Graupner teilt auf Anfrage mit, die Vorbereitung für digitale Sitzungen werde „einige Tage in Anspruch nehmen“. Deshalb sollten die Ausschüsse am 1. und 2. Dezember noch in Präsenz tagen, „zumal die Räumlichkeiten die Einhaltung der Hygieneregeln möglich machen“. Das sind das Forum Baukultur in der Waisenhofhalle und der Ratssaal im Kieler Rathaus. Alle Anwesenden sollten während der Sitzungen eine FFP2-Maske tragen, so Graupner.

Die ersten digitalen Ausschusssitzungen sollen nunmehr die des Finanzausschusses am 7. und die des Hauptausschusses am 8. Dezember sein.