Ratsherr Meinke verlässt FDP-Fraktion

Überraschung in der Kieler Ratsversammlung: Der Ratsherr Ralf Meinke ist aus der FDP und aus deren Ratsfraktion ausgetreten. Sein Mandat in der Ratsversammlung will er als fraktionsloser Abgeordneter behalten. Meinke sagt, er wolle "an der Selbstzerstörung der Fraktion nicht länger teilhaben".