Kiel

Der Vorstoß der Opposition, Zug in eine Aufwertung des Exerzierplatzes zu bringen, ist gescheitert: Im Bauausschuss wurden jetzt Anträge von CDU/SSW und Linken abgelehnt, die eine Machbarkeitsstudie forderten. Die Ratskooperation will dem Platz noch etwas Zeit geben.

„Wir könnten hier die hohe Priorität des Platzes zeigen“, machte Florian Weigel, baupolitischer Sprecher der CDU-Fraktion, noch einmal deutlich, warum er mit dem SSW den Antrag gestellt hatte. Dieser war maßgeblich mit inspiriert von der Initiative des freien Kieler Architekten Harald Krüger, der bereits mehrfach eigene Entwürfe zur Aufwertung des Areals vorgestellt hatte. Sie enthielten eine Mobilitätsstation und Markthallen neben der üblichen Wochenmarktfläche.

Stadt Kiel hat Personal anders eingeplant

Doch Florian Gosmann, Leiter des Stadtplanungsamtes, verwies im Ausschuss auf die knappe Personalstruktur seiner Behörde: „Unser Personal ist in der Holstenstraße und bei der Planung des KN-Areals gebunden.“ Außerdem sei eine Machbarkeitsstudie zur maroden Tiefgarage Europaplatz angedacht.

Der Exer stehe aber weiterhin auf der Liste der Stadt – wenn auch nicht mit oberster Priorität, so Gosmann. „2027 ist mir aber eben etwas langfristig“, monierte SSW-Fraktionschef Marcel Schmidt angesichts jener langfristigen Planung. Unterstützung erhielt er in der Sache von Detlef Bautz-Emmerich (Linke). Die Fraktion hatte einen eigenen Alternativantrag gestellt.

Streit um Stellen im Rathaus Kiel

Nicht landen konnte die Opposition damit allerdings bei der Ratsmehrheit: „Immer nur fordern geht nicht“, sagte Achim Heinrichs (Mitglied für die SPD im Bauausschuss), „die Prioritäten sind so richtig gelegt.“ Arne Stenger, Sprecher für Bau der Grünen-Ratsfraktion, sagte: „Wir brauchen mehr Personal in der Stadtverwaltung, gerade in der Stadtplanung.“

Verbunden war damit ein Seitenhieb auf die CDU, die den Stellenzuwachs im Rathaus zuletzt kritisiert hatte: „Wir wollen Stellen, da wo sie gebraucht werden“, verteidigte sich Weigel. Grundsätzlich sei die Fraktion bereit, das Ergebnis des Integrierten Stadtentwicklungskonzepts abzuwarten. AfD-Mitglied Eike Reimers beanspruchte für die Opposition das Recht, den Stellenaufbau zu kritisieren.

„Es soll ja auch nicht sofort mit dem gesamten Stadtplanungspersonal der Exer angegangen werden“, so Weigel. „Aber der Platz ist nun einmal eine offene Wunde in der Stadt.“ Und Schmidt ergänzte: „Wir sollten generell bei den Plätzen endlich mal schneller vorankommen.“ Christina Musculus-Stahnke, baupolitische Sprecherin der FDP, schlug vor: „Kann die Verwaltung uns nicht mal Optimierungsmöglichkeiten vorschlagen?“

Kooperation will beim alten Plan bleiben

Das brachte die Kooperation endgültig auf die Palme: „Langsam fängt es an, mich aufzuregen“, sagte Arne Langniß, baupolitischer Sprecher der Grünen, „wir haben der Verwaltung den aktuellen Ablauf doch aufgetragen. Der Exerzierplatz ist noch nicht so schlecht und heruntergenutzt, dass sofort etwas passieren muss.“

Das schlussendliche Abstimmungsbild war folglich vorgeprägt: CDU und AfD stimmten zunächst für den CDU/SSW-Antrag, die Linke für ihren eigenen – und mit den Stimmen von FDP, Grünen und SPD wurden beide Anträge abgelehnt.