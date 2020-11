Premiere für die Ratsversammlung in Kiel: Um Corona-Infektionen zu verhindern und trotz Hygienevorschriften gute Arbeitsbedingungen vorzufinden, ist die Selbstverwaltung in den Festsaal des Schlosses umgezogen. Am Nachmittag hat dort die erste Sitzung begonnen. Die Entscheidung bleibt umstritten.