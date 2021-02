Schon die kommende Sitzung der Ratsversammlung am 18. März kann gegebenenfalls als Videokonferenz stattfinden. Die Ratsversammlung hat den rechtlichen Weg dahin am Donnerstagabend freigemacht.

Weg zum digitalen Rat in Kiel ist frei

Von Michael Kluth