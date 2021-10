Um Ökonomie und Ökologie geht es an diesem Donnerstag in der Kieler Ratsversammlung. Auf der Tagesordnung steht der Tarif für die Servicekräfte am Städtischen Krankenhaus Kiel und die Wiedergutmachung des Umweltfrevels auf dem Gelände von Möbel Höffner. Ein Überblick über die Themen des Tages.