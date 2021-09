Ratsversammlung in Kiel diskutiert über Radwege statt Autofahrspuren

Kiel

Mit ihrer Sitzung an diesem Donnerstag kehrt die Ratsversammlung nach einem Jahr in den Ratssaal des Kieler Rathauses zurück. Dort hat der Rat zuletzt im September 2020 getagt. Er war danach wegen Corona in den Festsaal des Kieler Schlosses umgezogen und hatte sogar zwei Mal in Online-Sitzungen digital getagt. Im Ratssaal gilt nun die 3-G-Regel: geimpft, genesen, negativ getestet. Sonst kommt da keiner rein.

Verkehrspolitik in Kiel steht im Blickpunkt

Ein Schwerpunkt der Sitzung wird die Verkehrspolitik sein. Die Verwaltung legt wie berichtet eine Prioritätenliste zur Umwandlung von Autofahrstreifen in Radwege vor. Sie umfasst aktuelle Planungen an acht großen Ein- und Ausfallstraßen sowie sieben große Straßenzüge, die die Stadt danach in Angriff nehmen will. Auf Antrag von SPD und Grünen soll die Stadt im ersten Halbjahr 2022 so eine Liste auch für die Umwandlung von Auto- in Busspuren vorlegen.

Die größte Oppositionsfraktion CDU beantragt dagegen eine externe Überprüfung zweier umstrittener Verkehrsmaßnahmen: der Sperrung des Königswegs und des Sophienblatts stadtauswärts. Außerdem soll die geschlechtergerechte Amtssprache, die die Stadtverwaltung zum 1. Juli 2020 eingeführt hatte, nach dem Willen der CDU extern überprüft werden. Und sie fordert einen monatlichen Bericht über die Umsetzung der Investitionsquote in Kiel.

SSW: Kiel soll Andreas-Gayk-Medaille abschaffen

Wenig aussichtsreich, aber aufsehenerregend ist ein Antrag der SSW-Fraktion, wonach die Stadt künftig auf die Verleihung der Andreas-Gayk-Medaille verzichten soll. Stadtpräsident Hans-Werner Tovar (SPD) hat die Debatte darüber in den nichtöffentlichen Teil der Sitzung verbannt. SSW-Fraktionschef Marcel Schmidt wirft den Fraktionen von SPD, CDU, Grünen und FDP vor, sie hätten die vier Preisträger 2021 unter sich ausgekungelt und die Verleihung so parteipolitisch instrumentalisiert. Das entwerte die höchste Auszeichnung der Stadt nach der Ehrenbürgerwürde.

Die Medaille wird am kommenden Freitag an diese vier Frauen verliehen: die Musikerin Hanne Pries („Tiffany“), die Multi-Ehrenamtlerin Cordelia Andreßen, die Flüchtlingsaktivistin Idun Hübner und die Schulleiterin Margit Fuhrmann. Schmidt ordnet Pries der SPD, Andreßen der CDU, Hübner den Grünen und Fuhrmann der FDP zu.

Kämmerer Christian Zierau will den Haushalt deckeln

Politische Brisanz steckt auch in dem Versuch von Kämmerer Christian Zierau, der Ratsversammlung in der Haushaltspolitik Fesseln anzulegen. Zierau legt dem Rat wie berichtet einen Finanz- und Investitionsrahmen zum Beschluss vor. Er deckelt das jährliche Defizit bis 2025 schrittweise auf 50 Millionen Euro, schreibt das jährliche Investitionsvolumen auf 120 Millionen Euro fest und formuliert den Verzicht auf geplante 50 neue Stellen in der Stadtverwaltung 2022. Der Kieler Kassenwart will so verhindern, dass die Kommunalaufsicht des Landes der Landeshauptstadt den defizitären Haushalt nicht genehmigt.

Das Zierau-Papier hat bereits den Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) auf den Plan gerufen. DGB-Nord-Chef Frank Hornschu spricht empört von einer „Haushaltssperre“. Er kritisiert auch den geplanten Stellenverzicht.

Der Newsletter der Kieler Lokalredaktion Einen Überblick über das, was die Menschen in der Stadt bewegt, bekommen Sie jeden Mittwoch in Ihr Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bürgerservice in Kiel steht in der Kritik

Was noch? Interessant ist, das die rot-grüne Mehrheitskooperation zehn Tage vor der Bundestagswahl wie schon vor der Oberbürgermeisterwahl 2019 auf eigene Anträge verzichtet. Und in der Fragestunde für Bürgerinnen und Bürger fragt der Kieler Stephan Bauer die Verwaltung nach dem Service im Einwohnermeldeamt. Bauer vermisst eine verlässliche Buchbarkeit von Terminen binnen vier Wochen und offene Sprechstunden auch nachmittags.

Die öffentliche Sitzung der Ratsversammlung beginnt am Donnerstag um 16 Uhr im Ratssaal des Kieler Rathauses. Besucherinnen und Besucher müssen geimpft, genesen oder negativ getestet sein. Die Sitzung wird live im Offenen Kanal Kiel TV übertragen und gestreamt.