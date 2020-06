Der große Wurf, den die Ratsversammlung am Donnerstag ziemlich einmütig zum Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) in Kiel beschlossen hat, steht zusammenfassend in einem Satz in der Begründung: „Eine konsequente Neugestaltung des ÖPNV-Angebots ist dringend geboten.“ Bedeutet: besser und billiger.