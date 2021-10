Kiel

Wenn sich Joao dos Santos Sousa in die Hinterhöfe Kiel-Gaardens begibt, trifft er häufig auf Ratten. Einmal sprang ihm eine in die Jackentasche. Er bemerkte es erst etwas später. Als sich in der Tasche etwas bewegte. „Ich habe vor Schreck ein bisschen geschrien, das war schon sehr eklig.“ Dos Santos Sousa arbeitet beim Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel (ABK). Ähnliche Geschichten können auch seine Kollegen erzählen. Kiel hat, wie viele andere Städte, ein Rattenproblem. Jetzt sagt die Landeshauptstadt den Nagetieren den Kampf an.

Kieler Rattenverordnung nimmt Hausbesitzer in die Pflicht

Ein Aspekt dieses Kampfes zeigt sich am Dienstagmorgen bei der Schicht von Joao dos Santos Sousa. Er ist Vorläufer, stellt mit einem Kollegen die Mülltonnen aus den Hinterhöfen Gaardens an den Straßenrand. Aber etwas ist heute anders. Die beiden werden von zwei Mitarbeitern des Kommunalen Ordnungsdienstes begleitet – eine Maßnahme im Rahmen der Aktionswoche „Kiel gegen Ratten“. Das Ziel: Zerrissene Müllsäcke, offen herumliegende Essensreste sollen nicht mehr toleriert werden. Sie ziehen Ratten nahezu an.

Bereits im Mai hat die Stadt deswegen die Kieler Rattenverordnung geändert. Der Umgang mit Müll und Abfällen wird darin als geeignete Maßnahme der Rattenbekämpfung normiert. Hausverwaltungen und -besitzer werden ausdrücklich verpflichtet, Rattenbefall zu vermeiden. Wer seinen Müll nicht im Griff hat, muss zahlen.

Ratten in Kiel: Verstoß gegen Müllregelung kostet mindestens 250 Euro

Angekommen im Hinterhof eines Wohnhauses in Gaarden-Ost. Ein unangenehmer, beißender Geruch liegt in der Luft. An einer Hauswand liegt ein halb geöffneter Müllsack mit Essensresten, neben den schwarzen Mülltonnen eine alte Zwiebel. Ein Festmahl für Ratten – und ein Verstoß gegen die Rattenverordnung.

Müllhaufen wie diese finden sich in einigen Hinterhöfen in Kiel-Gaarden. Oft stellen sie geradezu eine Wohlfühloase für Ratten dar. Quelle: Thomas Eisenkrätzer

Die neue Aufgabe von Joao dos Santos Sousa und Kollegen: Sie schießen Fotos, dokumentieren den Zustand. Ihr Bericht wird auch an das Ordnungsamt weitergeleitet. Am nächsten Tag wird sich der Kommunale Ordnungsdienst den Ort erneut ansehen. Sieht es immer noch so aus, bekommt der Hausbesitzer Post. Das Ordnungsgeld liegt bei 250 Euro, kann aber auch höher ausfallen.

ABK wird eine Woche vom Kommunalen Ordnungsdienst begleitet

Dieses Vorgehen ist neu, wird seit dem 25. Oktober praktiziert. Deswegen wird der ABK bei seinen Touren in Gaarden eine Woche lang vom Kommunalen Ordnungsdienst begleitet. Seine Aufgabe: Präsenz zeigen, die Wichtigkeit der neuen Regel betonen, Fragen von Bürgerinnen und Bürgern beantworten.

Die Aktionswoche „Kiel gegen Ratten“ Mit der Aktionswoche „Kiel gegen Ratten“ will die Landeshauptstadt das Problem mit den Nagetieren offensiv angehen. Bis zum 31. Oktober gibt es viele unterschiedliche Aktionen, der Fokus liegt auf dem Stadtteil Gaarden-Ost. In der Aktionswoche setzt die Stadt auf einen Mix aus Aufklärung, Sensibilisierung und verstärkten Kontrollen. Plakate wurden aufgehängt, Vermietungen und Hausverwaltungen konnten mehrsprachige Infotafeln erhalten, auf denen über die richtige Müllentsorgung aufgeklärt wird. Im Sport- und Begegnungspark Gaarden werden Rattensichtungen erhoben und Gebüsche zurückgeschnitten. Die Aktionswoche ist außerdem Startschuss der neuen Müllkontrollen durch den ABK.

„Es ist aus Arbeitsschutzgründen wichtig, dass konsequent gegen die Ratten vorgegangen wird“, sagt ABK-Sachbereichsleiter Dino Klösen. Zwar wurden seine Mitarbeiter bisher noch nicht von Ratten gebissen. Doch auch Fälle, wie sie dos Santos Sousa erlebt hat, sollen nicht mehr vorkommen.

Auch vor den Mülltonnen machen Ratten nicht halt und fressen sich durch den Kunststoff. So entstehen unschöne Löcher. Quelle: Thomas Eisenkrätzer

Nicht nur der ABK, auch der Rest der Bevölkerung soll vor den Ratten geschützt werden. Rund 400 Rattenmeldungen gab es im vergangenen Jahr in Kiel, wobei Mehrfacherfassungen nicht ausgeschlossen sind. Rund die Hälfte davon kommt aus Gaarden-Ost. Deswegen liegt auf dem Stadtteil ein besonderes Augenmerk.

Kiel: Probleme mit Rattenlöchern in Mülltonnen

Die ABK-Vorläufer haben alles dokumentiert, die Restmülltonnen an den Straßenrand geschoben. Weiter geht es durch die Straßen Gaardens, direkt zum nächsten Problem. Ein paar Meter weiter klaffen in zwei Mülltonnen große Löcher. „Da haben sich Ratten durchgefressen“, sagt Klösen. Auf der Suche nach Nahrung stellen Tonnen aus Kunststoff für Ratten kein Problem dar.

Regelmäßig muss der ABK löchrige Tonnen austauschen, die Kosten zahlt die Allgemeinheit. Auch deswegen wollen Ordnungsamt und ABK dafür sorgen, dass sich die Ratten erst gar nicht in der Nähe der Tonnen aufhalten.

Kontrollen werden auch nach Aktionswoche fortgesetzt

Zu Gesicht bekommt Joao dos Santos Sousa an diesem Morgen keine Ratte. In Zukunft soll das keine Ausnahme, sondern die Regel werden. Auch nach der Aktionswoche wird der ABK Müllansammlungen dokumentieren, das Ordnungsamt durchgreifen. Der Kampf gegen die Wohlfühloasen der Ratten hat gerade erst begonnen.