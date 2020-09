Kiel

Das zu Beginn der Serie noch nicht 21-jährige „Küken“ der Bande wurde jetzt wegen Beteiligung an elf Einbrüchen und Überfällen von einem Jugendschöffengericht zu zwei Jahren Jugendstrafe auf Bewährung verurteilt.

Die zur Tatzeit erwachsenen Komplizen des Angeklagten waren bereits im November 2019 von einer Großen Strafkammer des Kieler Landgerichts zu Haftstrafen bis achteinhalb Jahre verurteilt worden. Weit milder fiel die Sanktion für den Heranwachsenden aus, der jetzt wieder bei seiner Mutter lebt. Wie eine Gerichtssprecherin auf Nachfrage mitteilte, ist das Urteil rechtskräftig.

Strenge Bewährungsauflagen

Demnach muss der junge Mann, der nach der frühen Trennung seiner Eltern im Heim, bei seinem gewalttätigen Vater und auf der Straße aufwuchs, bis zur Aufnahme einer Ausbildung oder Erwerbstätigkeit täglich vier Stunden arbeiten. Darüber hinaus muss er als Bewährungsauflage eine Drogentherapie absolvieren und mit regelmäßigen Urinproben seine Abstinenz nachweisen.

Laut Urteilsbegründung belastete der Angeklagte mit seinem frühen und umfassenden Geständnis die Haupttäter und leistete wichtige Aufklärungshilfe. Für eine milde Strafe sprach auch, dass seitdem keine weiteren Vorwürfe bekannt wurden. Drei Monate habe er bereits auf einer Hamburger Werft gearbeitet, hieß es. Auch der Staatsanwalt glaubte an eine positive Sozialprognose.

Bei einigen Taten musste der Mann Schmiere stehen

Bei einigen Taten hatte der Angeklagte eine untergeordnete Rolle gespielt, etwa als Chauffeur des Fluchtfahrzeugs oder beim Schmiere stehen. Der oft hohe Sachschaden, den die Bande bei ihren Einbrüchen anrichtete, überstieg meist deutlich den Wert des Diebesguts.

So hatten die Täter in der Nacht zum 5. Februar 2019 in der menschenleeren Kieler Fußgängerzone mit roher Gewalt die Glastür einer Apotheke aufgesprengt. Sachschaden laut Anklage: 5500 Euro – mehr als das Hundertfache der dort gestohlenen Summe von 49 Euro Bargeld.

Mit dem Auto in die Glasfront einer Tankstelle

In einem anderen Fall hatte ein ehemaliger Paketzusteller mit einem unterschlagenen Kfz-Schlüssel einen Transporter vom Betriebsgelände der Post geholt. Kurz vor Neujahr 2019 steuerte die Bande das Fahrzeug direkt in die Glasfront einer Aral-Tankstelle in Schönkirchen. 18.500 Euro sollen die Reparaturarbeiten am Gebäude verschlungen haben.

Bei 30 Einbrüchen und Raubtaten zwischen Kiel, Schwentinental, Kronshagen und Mönkeberg hatte die Bande laut Staatsanwaltschaft Bargeld und Zigaretten im Wert von insgesamt 16.000 Euro erbeutet. Die überwiegend weiblichen Raubopfer der maskierten und bewaffneten Täter leiden teilweise bis heute an den psychischen Folgen der Überfälle.

Mehr aus Kiel lesen Sie hier.