Raubserie auf dem Kieler Ostufer: Nach Angaben der Polizei kam es am Freitagmittag zu einem Raubüberfall auf eine Apotheke in der Preetzer Straße. Der Täter soll einen geringen Bargeldbetrag erbeutet haben. Es handelt sich mittlerweile um den vierten Raubüberfall binnen fünf Tagen auf Gewerbebetriebe auf dem Ostufer. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, prüft Tatzusammenhänge und sucht nach Zeuginnen und Zeugen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand betrat der Täter um 13.07 Uhr Uhr die Apotheke in der Preetzer Straße 18 und ging zielgerichtet in Richtung des Verkaufstresens. Er habe dann die 48 Jahre alte Angestellte mit einem Messer bedroht und Bargeld gefordert.

Täter soll mit Beute in Richtung Ostring geflüchtet sein

Auf dem Weg zum Ausgang soll er dann auch die Inhaberin der Apotheke, die sich ihm zunächst in den Weg stellte, mit dem Messer bedroht haben. Schließlich soll er die Apotheke mit einem geringen dreistelligen Betrag verlassen haben. Die Frauen gaben an, dass der Mann zu Fuß in Richtung Ostring geflüchtet sei.

Sie beschrieben ihn als etwa 30 Jahre alt und von schlanker Statur. Er soll dunkle Haare haben und mit einer schwarzen Mütze, einer dunklen Jacke und einer grauen Jogginghose bekleidet gewesen sein.

Laut Polizei setzte die Einsatzleitstelle nach dem eingegangenen Notruf umgehend mehrere Streifenwagen des 2. und 4. Reviers sowie des Bezirksreviers und des Kriminaldauerdienstes ein. Die Fahndung blieb jedoch ohne Erfolg.

Das Kommissariat 13 der Kieler Kriminalpolizei sucht nun nach Zeugen, die den Mann beobachtet haben oder Angaben zur Tat machen können. Hinweise nehmen die Beamtinnen und Beamten telefonisch unter 0431/160 3333 entgegen.

Nach einem Überfall auf ein Einrichtungshaus am Montag sowie zwei Überfällen auf Tankstellen ist es mittlerweile der vierte schwere Raub auf dem Kieler Ostufer innerhalb weniger Tage. Die Beute lag jeweils im niedrigen bis mittleren dreistelligen Euro-Bereich. Nach Angaben der Polizei hat das 4. Polizeirevier die Präsenz im Revierbereich bereits erhöht.