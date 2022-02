Kiel

Nun gehen Polizei und Staatsanwaltschaft in die Offensive: Nach zahlreichen Raubüberfällen in den vergangenen Tagen auf Gewerbebetriebe in Kiel und im Umland wird nach dem Tatverdächtigem mit Foto und vollem Namen gefahndet. Ermittlerinnen und Ermittler verdächtigen den 35-jährigen Peter Belz, die insgesamt zehn Raubtaten – bei vieren blieb es beim Versuch – begangen zu haben.

Parallel zur Veröffentlichung der Identität des 35-Jährigen will die Ermittlungsgruppe aus Kieler Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft auch mit Plakaten und Handzetteln nach dem mutmaßlichen Verbrecher suchen. Sie sollen insbesondere auf dem Kieler Ostufer aufgehängt und verteilt werden. Dort lag der Schwerpunkt der Raubüberfälle.

Tatverdächtiger Peter Belz ist bei Polizei und Justiz bekannt

Wer ist Peter Belz? Laut Matthias Arends, Sprecher der Polizeidirektion Kiel, ist der 35-Jährige polizeibekannt. „Der Tatverdächtige war bereits einmal wegen gleichartiger Taten zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt worden“, sagt Arends.

Quelle: Polizeidirektion Kiel

Was werfen Ermittlerinnen und Ermittler dem Tatverdächtigen vor? Er soll im Zeitraum vom 14. bis 23. Februar insgesamt zehn Raubüberfälle begangen haben. Siebenmal habe Peter Belz in Kiel sowie jeweils einmal in Schwentinental, Molfsee und Holzbunge zugeschlagen. Sechs Tankstellen, ein Supermarkt, ein Einrichtungshaus, eine Apotheke sowie einen Schnellimbiss soll sich der 35-Jährige als Ziele ausgewählt haben.

Laut Polizei konnte er bei einer Tat einen niedrigen vierstelligen Geldbetrag erbeuten. Bei fünf weiteren Taten habe der Betrag im niedrigen bis mittleren dreistelligen Bereich gelegen. Das letzte Ziel von Peter Belz soll am Mittwochabend ein Supermarkt im Kieler Stadtteil Elmschenhagen gewesen sein. Der Überfall blieb nach Angaben der Polizei aber erfolglos.

Blutspuren am Tatort führten zum Tatverdächtigen Peter Belz

Warum gehen Polizei und Staatsanwaltschaft nun in die Öffentlichkeitsfahndung? Die Schwere der Taten und ihre enge Taktung haben zu dem Entschluss der Ermittlerinnen und Ermittler geführt, erklärt Polizeisprecher Arends. Zudem habe sich der 35-jährige Tatverdächtige von den bisherigen Zeugenaufrufen scheinbar nicht beeindrucken lassen, und er sei bei den Taten bewaffnet gewesen.

„Man kann davon ausgehen, dass eine Gefährlichkeit von ihm ausgeht“, sagt Arends. In acht Fällen soll der Tatverdächtige die Gewerbebetriebe mit einem Messer, einmal mit einem Schraubendreher betreten und Angestellte bedroht haben. Dem Antrag der Kieler Staatsanwaltschaft auf eine Öffentlichkeitsfahndung folgte ein Richter schließlich am Freitagmittag.

Wie stieß die Ermittlungsgruppe auf Peter Belz als Tatverdächtigen? Laut Polizei liegt nun das Ergebnis eines DNA-Abgleichs vor. Der 35-Jährige hatte sich offenbar am Sonntag beim Überfall auf eine Tankstelle in Molfsee an der Hand verletzt. Beamtinnen und Beamte hatten daraufhin am Tatort Blutspuren sichern können – und später einen Treffer in der polizeilichen Datenbank gelandet. Nach Angaben der Polizei hat der Tatverdächtige aber keinen festen Wohnsitz, blieb daher bislang unter dem Radar. „Er dürfte sich aber im Kieler Stadtgebiet aufhalten“, sagt Polizeisprecher Arends.

Was ist über Peter Belz sonst bekannt? Der Tatverdächtige soll etwa 1,80 Meter groß sein und einen Drei-Tage-Bart haben. Nach den Aussagen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der überfallenen Geschäften war der 35-Jährige stets mit dunkler Oberbekleidung und einer Jogginghose bekleidet gewesen. Ein auffälliges Merkmal seiner Kleidung sei das sogenannte „Kiel-Fisch“-Symbol auf der getragenen Wollmütze. Die betroffenen Angestellten beschrieben, dass der Mann Hochdeutsch ohne erkennbaren Akzent gesprochen habe.

Die Ermittlungsgruppe aus Kriminalpolizei, Staatsanwaltschaft und Beamtinnen und Beamten verschiedener Kieler Dienststellen nimmt Hinweise auf Peter Belz telefonisch unter 0431/160-3333 entgegen. Für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen, hat die Staatsanwaltschaft zudem eine Belohnung von 3000 Euro ausgelobt.