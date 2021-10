Raubüberfall auf Drogerie in Kiel-Mettenhof: Polizei sucht Zeugen

Kiel

Die Polizei sucht nach einem Raubüberfall auf eine Drogerie in Kiel-Mettenhof nach Zeuginnen und Zeugen. Laut Polizei betrat der Täter am Montag gegen 20.30 Uhr den Laden am Kurt-Schumacher-Platz 15. Dann habe er der Kassiererin mit einem Messer gedroht und Geld aus der Kasse gefordert. Schließlich sei er mit einem vierstelligen Betrag aus dem Geschäft geflüchtet.

Polizei: Täter trug graue „Nike“-Jogginghose und schwarze Schuhe der Marke „Adidas“

Der unbekannte Täter ist nach Angaben der Polizei männlich, etwa 1,70 Meter groß, hat eine südländische Erscheinung und sehr dunkelbraune Augen. Er habe akzentfreies Deutsch gesprochen. Laut Polizei trug er eine schwarze Jacke mit Kapuze, die er über den Kopf gezogen und zugeschnürt hatte. Zudem hatte er eine graue „Nike“-Jogginghose mit schwarzen Streifen an der Seite sowie komplett schwarze Schuhe der Marke „Adidas“ an. Während der Tat trug er eine blaue OP-Maske.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit der Kieler Kriminalpolizei unter der Tel. 0431/160-3333 in Verbindung zu setzen.