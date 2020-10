Nicht jeder Kunde, der sich an die Corona-Regeln hält, ist vertrauenswürdig. Diese Erfahrung machte am 29. April ein Juwelier in Kiel-Gaarden, als ein Mann mit Mund-Nasenschutz seinen Laden betrat, ihn mit einer Pistole bedrohte und rund 140 Ringe aus der Schaufensterauslage zusammenraffte.