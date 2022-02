Die Firma Bolt hat auf ihren E-Scootern einen Reaktionstest installiert. So will man auf das Problem nächtlicher Trunkenheitsfahrten aufmerksam machen. Die Polizei registriert in Kiel vermehrt Fälle. Reagieren auch andere Anbieter? Einer zieht sich zum Ende des Monats gänzlich aus Kiel zurück.