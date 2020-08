Reaktionen auf den Nachhaltigkeitspreis: Initiativen kritisieren Kiel

Kiel

So erklärte Fridays for Future Kiel: "Wir erwarten von der Landeshauptstadt nicht nur einen Klimanotstand, sondern einhergehende konkrete Zielsetzungen", sagte Nelly Waldeck – zum Beispiel Klimaneutralität bis 2035. "Uns fehlen klare Aussagen zu strittigen Projekten wie dem Ausbau der A21 und das Ernstnehmen von Problemen wie dem Theodor-Heuss-Ring."

Kiel werde seinen Möglichkeiten nicht gerecht

Scharfe Worte fand die Bürgerinitiative Klimanotstand: "Die Auszeichnung ist unserer Meinung nach nicht verdient." Kiel werde seinen Möglichkeiten nicht gerecht – weder beim Küstenkraftwerk noch in der Solarstrategie oder Straßenbeleuchtung. Der angedachte A21-Anschluss per Südspange stehe ebenfalls in der Kritik. An der Initiative sind BUND, Greenpeace, Nabu oder der ADFC beteiligt. Sie loben aber auch Radinfrastruktur oder Stadtbahn.

"Leuchtturm in Sachen Nachhaltigkeit"

"Das freut mich, und viele sind sicher überrascht", schrieb Grünen-Ratsherr Arne Stenger auf Facebook. Die Rathauskooperation bezeichnete Kiel als "Leuchtturm 2021 in Sachen Nachhaltigkeit". Gratulationen auch aus den Landtagsfraktionen: "Kiel beweist, dass Nachhaltigkeit auf breiter Ebene gelebt werden muss und dabei erfolgreich sein kann", so Kerstin Metzner ( SPD).

Ich gratuliere der Landeshauptstadt Kiel ganz herzlich. Es macht mich als Kieler und Grünen-Politiker sehr glücklich,... Gepostet von Lasse Petersdotter am Dienstag, 11. August 2020

Lasse Petersdotter (Grüne) sagte aber auch: "Gerade mit Blick auf den Hafen, Konflikte um die Südspange und einer insgesamt klimagerechten Stadt haben wir noch reichlich zu tun." Kiels FDP um Chef Dennys Bornhöft bejubelte den Gewinn ebenso wie der SSW mit Ratsherr Marcel Schmidt. Und: Alle reklamierten den Preis auch für sich.

