In der Kieler Innenstadt auf dem Spielplatz in der Hopfenstraße hinter dem Sophienhof wird es bunt: Im Rahmen des Playgrounds auf der Kieler Woche erstellen Künstler aus San Francisco gemeinsam mit Jugendlichen aus Kiel ein großflächiges Wandgemälde, das eine Wand am Spielplatz schmücken soll.