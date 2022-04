Kiel

Eine spitze Nase? Mehr Gewicht am Heck? Oder eine große Tragfläche? Im Sportforum der Christian-Albrechts-Universität wird getüftelt, gefaltet, geflucht und gejubelt. Und es kommen Kindheitserinnerungen hoch. Doch bei all dem Spaß bleibt auch der Wettkampffaktor nicht auf der Strecke. In der großen Turnhalle an der Olshausenstraße wird der beste Papierflieger Kiels gesucht – für den Sieger winkt die Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft und perspektivisch sogar die Qualifikation für die Weltmeisterschaft in Salzburg.

Die Aufgabe klingt simpel: Ein DIN-A4 großes, 100 Gramm schweres Blatt so falten, dass daraus ein Papierflieger entsteht, der entweder besonders weit fliegt oder außergewöhnlich lang in der Luft schwebt. Das sind die beiden Kategorien – weitester Flug und längste Flugdauer – bei den „Red Bull Paper Wings“, die der österreichische Getränke-Hersteller 2015 ins Leben gerufen hat, und für ein eintägiges Event nach Kiel gebracht hat, an dem jeder Besucher im Sportforum spontan und ohne Anmeldung teilnehmen kann.

Papierflieger im Klassenzimmer: Erfahrung aus der Schulzeit hilft

Jubel brandet auf bei Lasse Gertz. Der Sport- und Geschichtsstudent lässt sein Papierflugzeug weit segeln. 20,60 Meter bedeuten vorerst die Tagesbestweite. Zum offiziellen Weltrekord von 69,14 Metern – gemessen wird am Punkt der Landung und nicht des Ausgleitens – fehlt zwar noch ein Stück, und dennoch ist der 24-Jährige zufrieden. „Jetzt zahlt es sich aus, dass ich in der Schule immer Flugzeuge durchs Klassenzimmer fliegen ließ“, sagt er mit einem Augenzwinkern. Die Erfahrung aus der Kindheit hat bei der Bautechnik geholfen. „Schon damals war es wichtig, die Faltkanten mit den Fingernägeln nachzuziehen, um mehr Stabilität zu haben.“ So spricht ein Experte.

Allerdings währt die Freude über die längste Weite nicht lange. Nur wenige Minuten nach Gertz’ 20-Meter-Flug gibt es einen neuen Führenden. Paul Schirren setzt sich mit 24,30 Metern an die Spitze. Sein Trick: „Der Flieger braucht eine möglichst schwere Spitze, die nicht so schnell kaputtgeht“, sagt der 21-jährige Mathematik- und Englisch-Student, der allerdings kurz vor Ende des vierstündigen Wettkampfs noch von Platz 1 verdrängt wird – um winzige zehn Zentimeter. Den Tagessieg und damit die Qualifikation für das Deutschland-Finale im Technik-Museum in Sinsheim sichert sich Fynn Becker mit 24,40 Metern.

Zufallssieger in der Kategorie „Flugdauer“

Auf einen weiten Flug hatte auch Lennart Schnödewind gehofft. Doch statt vielen Metern macht der Papierflieger des 23-Jährigen mehrere Kurven und Pirouetten in der Luft, erhält sogar etwas Aufwind. 6,82 Sekunden schwebt das gefaltete Blatt durch das Sportforum. Damit führt der Sportstudent etwas unerwartet in der Kategorie „Flugdauer“, in der der Weltrekord bei 14 Sekunden liegt.

„Eigentlich war der Flieger so gebaut, dass er weit fliegen sollte“, sagt Schnödewind, der auf eine kleine Tragfläche gesetzt hatte. Dass sich diese aber besser zum Schweben anbietet als zum Geradeausfliegen, hat ihn positiv überrascht. Als glücklichen Zufall beschreibt der 23-Jährige seinen ersten Platz, der bis zum Schluss Bestand hat. Vielleicht war aber auch seine gute Technik entscheidend, die er nach einem verpatzten ersten Versuch beim zweiten Wurf verändert hat. „Beim ersten Mal habe ich mit zu viel Kraft geworfen, der zweite Wurf war gefühlvoller.“

In die nicht ganz ernst gemeinte Fachsimpelei platzt die Frage, die Organisator Benjamin Siegmüller von Red Bull bei jeder Veranstaltung zu hören bekommt: Darf man das Papier auch zu einer Kugel formen und werfen? Natürlich ist das erlaubt, hat aber zwei Nachteile: Das zusammengeknautschte Papier kann nie so weit geschleudert werden, wie ein gut gebasteltes Flugzeug fliegt – und es fehlt der Spaß beim Tüfteln, Falten und Ausprobieren. Und darauf kommt es doch eigentlich an.