Der Einzelhandel muss aufgrund gestiegener Corona-Infektionszahlen in Kiel ab Dienstag mit schärferen Auflagen leben. Die Unternehmer fürchten jedoch, dass der Begriff "Click and Meet" unnötig Kunden fernhält. Denn die Läden sind weiter offen. Wichtig ist vor allem die Erfassung der Kontaktdaten.

Regeln in Kiel - Händler fürchten "Click&Meet"-Verwirrung

Von Niklas Wieczorek