Eine ältere Fußgängerin ist am Sonnabend bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Kiel-Gaarden verletzt worden. Wie die Polizei am Montagvormittag mitteilte, soll die 78-Jährige den Schwedendamm auf Höhe der Werftbahnstraße überquert haben und sei dabei vom Auto erfasst worden.