Kiel

Ob auf diese Weise dem massiven Bienensterben entgegengewirkt werden kann, wollen vier junge Kieler herausfinden. Sie haben neben dem Studium gemeinsam mit zwei Hobbyimkern das Projekt „Protect PlanetBee“ ins Leben gerufen.

Die Inspiration kam durch einen Podcast. Darin berichtete der amerikanische Wissenschaftler und Pilz-Koryphäe Paul Stamets von Beobachtungen, dass Bienen bestimmte Pilzgeflechte gezielt als Nahrungsquelle anfliegen. Der Forscher schloss daraus, dass die Tiere Wirkstoffe in den Geflechten als natürliche Medizin zur Stärkung des Immunsystems nutzen, und erzählt von den positiven Ergebnissen, die erste Versuche mit dem Zufüttern einer Pilz-Lösung bei Honigbienenvölkern erbracht hatten.

Vier Kieler führen eigene Versuche an Bienen durch

In Kiel sind seine Zuhörer Hauke Monnerjahn, 22-jähriger Lehramtsstudent an der CAU, und sein Kumpel Marvin Ottersberg, 23-jähriger Medieningenieur-Student an der FH Kiel, sofort fasziniert. Gemeinsam mit ihren Freunden Jona Steinhardt, 22, und Milena Walter, 21, lesen sie sich im vergangenen Jahr intensiv in die Thematik ein und beschließen, eigene Versuche durchzuführen.

„Für uns ist es spannend herauszufinden, ob das Zufüttern mit einer Pilzlösung auch bei hier lebenden Honigbienen dazu beiträgt, ihr Immunsystem zu stärken. Das wäre ein natürlicher Weg, die Völker besser vor den meist durch die parasitäre Varroamilbe übertragenen Krankheiten zu schützen, die für das Bienensterben verantwortlich sind“, erläutert Monnerjahn. Als geeigneter Pilz kristallisierte sich der Reishi heraus, dem eine antibakterielle und antivirale Wirkung nachgesagt wird. Die für die Herstellung der Reishi-Lösung benötigten Substanzen befinden sich im Myzel, also im unterirdischen Geflecht des Pilzes.

Ergebnis des Kieler Versuchs bestätigt die US-Studie

In Florian Boll und Carsten Rusch fanden sie zwei interessierte Hobbyimker, die sich im Sommer 2020 bereit erklärten, ihre Bienenvölker für eine vergleichende Studie zur Verfügung zu stellen. Die Versuchsvölker stammten aus den gleichen Ablegern und bringen daher gleiche Voraussetzungen mit. Zugefüttert wurde wie gewohnt im August. Die einen Völker bekamen die normale, ein Versuchsvolk jeweils die mit zwei Prozent Reishi-Lösung angereicherte Zuckerlösung.

Das Ergebnis im Frühjahr war überzeugend, freut sich Rusch, seit über 20 Jahren Hobbyimker: „Die Stärke eines Bienenvolkes misst sich an der Anzahl der Bienen, die durch den Winter kommen. Je mehr Tiere überleben, desto besser startet ein Volk ins Frühjahr. Das Volk, das die Reishi-Lösung erhalten hat, war eindeutig das stärkste.“

Gezüchtet wird im Abstellraum einer Wohnung

Das Projekt ist jung, die Anfänge sind noch improvisiert. Zurzeit züchtet Monnerjahn die Reishi-Pilze im Abstellraum der Wohnung, die er mit Freundin und Mitstreiterin Milena Walter teilt. Den für die Herstellung der Lösung benötigten Pilzsud haben die Vier im Garten von Monnerjahns Oma ausgekocht. „Ideal ist das auf Dauer natürlich nicht. Wir bemühen uns gerade um Räumlichkeiten. Denn wir möchten das Projekt so groß wie möglich machen, um möglichst vielen Bienenvölkern zu helfen“, so Steinhardt.

Zehn bis fünfzehn Stunden in der Woche sind die vier Studierenden mit dem Projekt beschäftigt. Finanziert wird bisher alles aus eigener Tasche. Für die Ausweitung der Vergleichsstudie, die auch Wildbienen mit einbeziehen soll, ist das Team auf Unterstützung angewiesen, betont Ottersberg: „Wir haben die Zusagen von weiteren Imkern, die unsere Reishi-Lösung im August zufüttern möchten. Gleichzeitig starten wir selbst mit dem Imkern: Eine Bio-Imkerei aus Rostock stellt uns rund 200 Bienenvölker zur Verfügung, für die suchen wir noch geeignete Stellflächen."

Auch Nicht-Imker können das Projekt unterstützen. Die Versorgung eines Bienenvolkes mit Reishi kostet etwa zwölf Euro, so Ottersberg: „Hier sind wir offen für Patenschaften.“

Weiteres Infos: www.protectplanetbee.de

Von Gritje Lewerenz