Weihnachtsmärkte ziehen sehr gute Bilanz

Kiel

Die Kalkulation basiere vor allem auf der Frequenz am Howe-Haus, sagt Johannes Hesse von Kiel-Marketing. Auch Vertreter der einzelnen Standorte zeigen sich zufrieden:

"Wir haben eher Glück mit dem Wetter gehabt", sagt Manfred Jipp, der die Asmus-Bremer-Glühweinpyramide betreibt sowie einige Stände am Holstenplatz. Zwar könne er keine exakten Gesamtzahlen nennen, seine eigenen waren aber "etwas besser als im Vorjahr". Wichtig sei auch, dass es "friedlich, ohne große Vorkommnisse" abgelaufen sei, lobt Jipp. Er freue sich zudem, viele Skandinavier wahrgenommen zu haben.

Auch Wolfgang Sabrowsky registrierte einen "deutlichen Anstieg aus den nordischen Ländern". Der Organisator des Marktes auf dem Rathausplatz lobte, dass inhaltliche Angebote wie Schmied oder Wahrsagerin sehr gut angenommen wurden. Der uneingeschränkte Höhepunkt sei weiterhin der in der Kogge schwebende Wichtel: "Der startet den Weihnachtsmarkt am Nachmittag um 16 Uhr." Die Händler auf dem Markt seien entsprechend zufrieden. Mit einem zweiten überdachten Stehplatz an der zentralen Wichtelschänke sei auch bei schlechtem Wetter der Komfort erhöht worden.

Sabrowsky schätzt, dass locker 900.000 Menschen den Markt besucht haben. Zusätzlich wirft er einen Blick auf den Minetti-Platz an der Holtenauer Straße. Der optisch aufgemotzte kleine Markt sei von mindestens 800 Personen am Tag angesteuert worden. "Tendenz steigend", sagt Sabrowsky. So auch Hesse: Es sei keine bahnbrechende Überarbeitung, kein neuer Standort dazugekommen, und dennoch habe sich das hohe Niveau mehr als gehalten.

Diskussionen um Bootshafen als Standort

Bei Jury-Wettbewerben wie " Best Christmas City" (vergangenes Jahr 2. Platz deutschlandweit) habe man sich 2019 bewusst nicht beworben, so Hesse. Es blicken alle Akteure schon auf 2020. Im Fokus steht der mögliche neue Standort am Bootshafen und Holsten-Fleet. Zwar hoffe Jipp, dass das Fleet generell für Aufschwung sorge, warnt aber vor Eintönigkeit im Weihnachtsmarkt-Angebot. Es sei stets wichtig, die Besucher zu überraschen. So habe aus seiner Sicht beispielsweise eine Mitmach-Bäckerei gebrummt. Man denke für 2020 darüber nach, diese mit Kurzzeit-Kinderbetreuung noch auszuweiten.

Sabrowsky, bekanntermaßen Interessent am Bootshafen, möchte dem mit Wasserorgelshow und Kunsthandwerkermarkt nach Vorbild des Gendarmenmarkts in Berlin entsprechen. Hesse betont aber, eine Ausschreibung stehe noch nicht. Derzeit erarbeite Kiel-Marketing ein Gesamtkonzept, über das sich zunächst die Gremien austauschen. "Wir werden keine einsame Entscheidung treffen", sagt Hesse. Schließlich sei die Zusammenarbeit der Märkte die Stärke der vergangenen Jahre: "Im dritten Jahr der Gemeinschaftsvermarktung können wir unser Versprechen, schönste Weihnachtsstadt im Norden zu sein, halten."

