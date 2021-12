Kiel

Gerd (70) und Jutta (65) Gebauer wissen nicht mehr weiter. Seit Anfang November hat das Rentnerehepaar vorübergehend die Verantwortung für Schäferhund Elmo – doch die wollten sie niemals haben. Durch ein Missverständnis sind sie zu Hundebesitzern geworden, und nun an ihrer Belastungsgrenze angelangt. Das Problem: Elmo ist etwa 40 Kilo schwer, schlecht erzogen und blind. Geräuschen oder plötzlichen Bewegungen bellt und jagt er hinterher.

Schmerzpatient Gerd Gebauer hat mehrere Erkrankungen, unter anderem Entzündungen in verschiedenen Gelenken. Mit Elmo an der Leine wird jeder Gang durch das Treppenhaus oder vor die Tür noch schwerer. Zweimal sei er schon leicht gestürzt. „Jeder Tag ist ein Krampf“, sagt der 70-Jährige. „Wir haben Angst, dass etwas passiert“, ergänzt Jutta Gebauer, die mit Elmo im Morgengrauen vor die Tür geht, um im Treppenhaus ja nicht Kindern oder draußen anderen Hundebesitzern zu begegnen.

Suche nach einer Lösung für zwei bis drei Monate

Die Gebauers leben in einer Wohnung in der Kieler Bergstraße. „Hier die Bergstraße einmal rauf und runter zu gehen, wird auch dem Hund nicht gerecht“, sagt Gerd Gebauer. Ins Auto, um einen Ausflug ins Grüne zu machen, bekämen sie Elmo nicht. Und alle Versuche, den Schäferhund für die kommenden zwei bis drei Monate in einem besseren Umfeld unterzubringen, sind bislang gescheitert.

Die Gebauers haben keinerlei Hundeerfahrung. Ihre Geschichte mit Elmo beginnt am 3. November. Der Schäferhund gehört dem 41-jährigen Sohn der Gebauers. An diesem Morgen stehen vor dessen Haustür zivile Polizeibeamte. Er soll Bewährungsauflagen nicht erfüllt haben. Die Beamten wollen ihn in die Justizvollzugsanstalt bringen.

Missverständnis mit der Polizei – Und die Gebauers haben plötzlich einen Hund

Der 41-Jährige ruft bei seinen Eltern an: Der Hund muss noch einmal raus, bevor er weggebracht wird. Später übernehme ihn eine Hundesitterin für zwei Tage. „Dann sind wir dorthin gefahren, und ich bin mit dem Hund raus um die Ecke“, erzählt Gerd Gebauer. Als er zurückkommt, machen sich die Polizisten mit seinem Sohn auf den Weg – doch die Übernahme von Elmo bleibt aus.

Die Beamten hätten den Eindruck gehabt, dass der Verbleib des Hundes geklärt gewesen sei, heißt es auf Nachfrage seitens der Kieler Polizeidirektion. Der Sohn habe noch im Polizeiauto versichert, sich weiter darum kümmern zu wollen. Die Gebauers sehen es so: „Wir sind nicht aufgeklärt worden und haben den Hund nicht wissentlich übernommen“, sagt Jutta Gebauer.

Stadt: Gesundheitliche Probleme kein Grund, ein Tier amtlich im Tierheim unterzubringen

Bei einer plötzlichen Inhaftierung oder anderen Notsituationen, in denen weder Familie noch Bekannte die Versorgung ersatzweise übernehmen können, wird ein Tier in der Regel von der Feuerwehr ins Tierheim gebracht, sagt Frank Festersen von der Stadt Kiel. Doch da die Polizisten den Verbleib von Elmo als geklärt betrachteten, blieb er bei den Gebauers.

Das Ehepaar hat sich bereits an die Veterinärabteilung der Stadt, das Tierheim Uhlenkrog und Bekannte gewandt – doch ohne Erfolg. Private Probleme wie eine eingeschränkte Gesundheit der Halter oder Betreuer seien keine Gründe, um ein Tier amtlich im Tierheim unterzubringen, sagt Festersen. Zudem seien die Kapazitäten dort erschöpft.

Tierheim ist voll besetzt, für andere Angebote fehlt den Gebauers das Geld

Dies bestätigt auch Katja Dubberstein, Leiterin des Tierheims Uhlenkrog. Das Tierheim nehme aus Kapazitätsgründen generell keine Pensionstiere auf. „Aufgrund der Notlage hätten wir in diesem Fall dennoch eine Ausnahme gemacht“, sagt Dubberstein. Doch für die Unterbringung eines blinden Hundes brauche es eine ruhige Atmosphäre. „Dafür wäre unsere Hundequarantäne geeignet gewesen, die aber aktuell voll besetzt ist mit neun Hunden in Tollwutquarantäne“, sagt die Tierheim-Leiterin.

Man habe die Gebauers aber auf Tierpensionen oder Angebote ehrenamtlicher Gassigeher hingewiesen. Für eine Augen-OP würde der Tierschutzverein 300 Euro beisteuern.

Die vollen Pensions- oder OP-Kosten könne man sich nicht leisten, entgegnet Gerd Gebauer. Er hofft gemeinsam mit seiner Frau darauf, dass sich für Elmo noch eine andere Lösung ergibt. „Es wäre schön, wenn er auf einem Gnadenhof oder irgendwo auf dem Land unterkommen würde“, sagt Gerd Gebauer.