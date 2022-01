Die Arbeiten an der geplatzten Leitung der Kieler Fernwärme sind unterbrochen. Arbeiter mehrerer Firmen haben in der Nacht versucht, das geplatzte Rohrstück gegen ein Ersatzstück auszutauschen. Die Arbeiten gehen heute aber weiter. Die Stadtwerke konnten die Leitung noch nicht wieder in Betrieb nehmen.