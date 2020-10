Kiel

In ihren aktuellen Ausgaben verlieren die Restaurantführer viele gute Worte über das Clara im thüringischen Erfurt. Der Guide Michelin bescheinigt seinem Küchenchef Arne Linke „ein ausgezeichnetes Handwerk“ sowie ein „Gespür, tolle Produkte aromareich zu kombinieren“ und zeichnet das Haus mit einem Stern aus. Der Gusto attestiert dem Küchenchef einen „modernen, technisch versierten Stil“ und überdies eine „fokussierte Präsentation“.

In Zusammenhang mit den hohen Produktqualitäten, auf die Linke setzt, sind das dem deutschen Gastro-Guide 7,5 von zehn möglichen Pfannen wert.

Das Ahlmanns in Kiel bleibt auf Sternekurs

Um solche Einschätzungen nachzuvollziehen, brauchen Kieler Feinschmecker bald nicht mehr die 500 Kilometer zur Hauptstadt Thüringens zurückzulegen. Denn schon vom kommenden Monat an steht Arne Linke in der Schleswig-Holsteins hinter dem Herd, wo er im Kieler Kaufmann die Nachfolge von Mathias Apelt antritt.

Unter der Regie des 35-Jährigen wird das Ahlmanns, das Apelt zu Kiels erstem Sternerestaurant machte, am 18. November wiedereröffnen. Und während sein Vorgänger an der Kiellinie mit seinem eigenen Restaurantprojekt „Flygge“ bewusst eine bodenständigere Küche realisieren möchte, wird Linke im Ahlmanns weiter auf Sterneküche setzen.

Arne Linke entdeckte sein Talent in den USA

Sein Engagement im Kaufmann bedeutet für Arne Linke auch eine Rückkehr in den Norden. Er ist gebürtiger Hamburger, fand aber während eines Besuchs bei seiner Großmutter in den USA zu seiner Berufung. „Grannies Nachbar war ein Sternekoch“, berichtet er. Dieser habe das Kochtalent des Teenagers aus Deutschland entdeckt und so den Grundstein zu dessen Entschluss gelegt, selbst ein Chef zu werden.

Auf seine Lehre im Baseler Hof in Hamburg folgten Stationen unter anderem im Tafelhaus und im Landhaus Scherrer in Hamburg, im Stolz in Plön, im Töpferhaus in Alt-Duvenstedt, im Restaurant Sao Gabriel in Portugal und als Sous-Chef im Lenkerhof in der Schweiz. Zu seinen Lehrern zählten dabei Sterneköche wie Christian Rach, Robert Stolz, Jens Rittmeyer und Matthias Diether.

Stilistisch schließt der Nachfolger Linke an seinen Vorgänger Apelt an

Im Ahlmanns will er nun eine „moderne Produktküche“ umsetzen, die sich auf das Wesentliche konzentriert und dabei „weltoffen, saisonal, kreativ“ ist. Wichtig seien ihm auch die Zusammenarbeit mit hiesigen Erzeugern sowie „Fisch und Meeresbewohner“ als Lieblingsprodukte.

In vieler Hinsicht könnte man mit solchen Worten ebenso die Küche seines Vorgängers Mathias Apelt beschreiben. Die Gourmets erwartet im Ahlmanns ab 18. November somit ein neues Gesicht, aber zugleich auch stilistische Kontinuität.

