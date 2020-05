Ann: Große Corona-Krise, kleines Wunder

Kiel

Vor zwei Monaten saß Shuichi Umino mit seiner Steuerberaterin zusammen und war ein glücklicher Mann. Der Mut des Gastronomen, sein Restaurant Ann in der Holtenauer Straße ganz der japanischen Nudelsuppe zu widmen und zugleich ein zweites, exquisiter angelegtes Ann in der Falckstraße zu eröffnen, wurde durch die Zahlen bestätigt. Auch die Entscheidung des Sängers, seine langjährige Festanstellung im Opernchor des Kieler Theaters aufzugeben, um sich ganz auf die Gastronomie zu konzentrieren, schien vor diesem Hintergrund konsequent. Der 54-Jährige fühlte sich an diesem Tag wie jemand, der gerade die Gültigkeit der Redensart „Wer wagt, gewinnt“ erfahren hat.

Drei der sechs Köche sind nach Japan zurückgekehrt

Zwei Monate später findet sich Shuichi Umino in einer anderen Welt wieder. „Genauso wie viele unserer Gastronomie-Kollegen durchleben wir momentan schwierige Zeiten“, bekennt er mit Understatement. Beide Anns seien als Restaurants seit dem 19. März geschlossen. In der Holtenauer Straße betreibe er mittlerweile einen Außer-Haus-Verkauf. Eigentlich liege ihm das Take-away-Geschäft fern, sagt Umino. Das kulinarische Niveau, auf das er im Ann ziele, lasse sich dabei naturgemäß nicht erreichen. „Aber die Nachfrage war groß. Und es tut uns sehr gut, dass wir unseren Gästen zumindest auf diese Weise weiter begegnen können“, sagt Umino und ergänzt, dass er trotzdem einen Gewinneinbruch um 90 Prozent verzeichnen müsse.

Überdies hätten mittlerweile drei seiner sechs Köche, einschließlich des Sushi-Meisters, gekündigt. Sie reisten nach Japan zurück, um bei ihren Familien zu sein. Shuichi Umino berichtet von solchen Katastrophen mit der für den japanischen Kulturkreis typischen Gefasstheit. Zudem ist er ein ausgebildeter Sänger, der seine Stimme zu führen weiß. Doch manchmal muss er im Gespräch eine lange Pause machen.

„Aber Kredit ist natürlich Kredit.“

Dann setzt er wieder an und singt ein Loblied auf das Land, in dem er seit Mitte der Neunzigerjahre lebt: „Weltweit bietet Deutschland den von der Corona-Krise betroffenen Menschen die beste Unterstützung“, sagt Umino. In seinem Heimatland gebe es für Gastronomen kein vergleichbares Auffangnetz. Shuichi Umino hält nochmals inne und fügt an: „Aber Kredit ist natürlich Kredit.“

Die Reservierungsbücher sind schon wieder voll

Für die Gastronomen bedeutet die Zwangspause eine Phase des rasenden Stillstands. Während die Küche kalt bleibt, entwickeln sie Zukunftspläne, die immer wieder von der Gegenwart überholt werden. Wenn es die Politik erlaube, wolle er ab Mitte Mai zunächst nur das Ann in der Holtenauer Straße wiedereröffnen, sagt Umino am Mittwoch. Am nächsten Tag meldet er sich wieder. Aufgrund der Menge der Reservierungsanfragen will er nun auch in der Falckstraße so schnell wie möglich die Türen öffnen. Die Treue seiner Gäste sei eine der wichtigsten Stützen für ihn, beteuert er.

Mit seiner noch verbliebenen Küchenbrigade will er alles tun, um sie in den beiden Anns in gewohnter Weise willkommen zu heißen. Die Karte werde zunächst etwas kleiner sein: „Natürlich können wir alle gutes Sushi machen“, sagt Shuichi Umino. Aber sein eigentlicher Anspruch sei es eben, dass im Ann ein Sushi-Meister am Tresen steht.

Mit Shinichi Tanaka kehrt Schleswig-Holsteins erster Sushi-Meister nach Kiel zurück

Und dann kann der Gastronom, dessen Welt aus den Fugen geraten ist, von einem kleinen Wunder berichten. Als das Ann 2010 eröffnete, gelang es Umino, Shinichi Tanaka nach Kiel zu holen: Schleswig-Holsteins ersten authentischen Sushi-Meister, der im Norden einige Jahre für Aufsehen sorgte und danach in namhaften Häusern wie dem Münchener Toshi weiter Karriere machte. „Ich habe nicht nur seine Art zu kochen, sondern auch seine Persönlichkeit geliebt. Es war eine großartige Zeit, als er bei uns war“, sagt Umino. Herr Tanaka muss dies ähnlich sehen, denn im September will er an den Sushi-Tresen des Ann zurückkehren. Auch die Krise habe an der bereits Anfang des Jahres gefassten Entscheidung des Kochs nichts geändert, berichtet Umino, dessen Bass bei diesen Worten fest und sonor klingt. „Siebenmal hinfallen, achtmal wieder aufstehen“, lautet eine japanische Weisheit. Sie könnte sich im Fall des Ann schon bald bewahrheiten.

