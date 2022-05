Restaurant Ann in Kiel: Warum das Lokal derzeit geschlossen ist 

Kiel

Das Ann in der Falckstraße bietet dem Besucher in diesen Tagen ein trauriges Bild. An der Tür kündet ein Schild von der temporären Schließung des Lokals. Drinnen empfängt den Besucher ein von Mobiliar weitgehend befreiter Gastraum. Den erschreckendsten Anblick allerdings bietet die Küche, die komplett ausgeräumt ist. Als Shuichi Umino den Raum betritt, muss der sonst stets gefasste Inhaber des Restaurants tief Luft holen. „Irgendwann wird alles wieder wie vorher sein“, sagt Umino, „wir wissen nur nicht, wann.“

Sushi-Restaurant Ann in Kiel: Am Anfang funktionierte das Licht nicht mehr

Alles habe Ende vergangenen Jahres mit einigen Merkwürdigkeiten angefangen, berichtet der Gastronom, der das Ann in der Falckstraße 2019 eröffnet hat. Erst habe nur das Licht in der Toilette nicht mehr richtig funktioniert. Dann entdeckten Umino und seine Mitarbeitenden an mehreren Orten kleine feuchte Stellen.

Das dahinterstehende Problem erwies sich als groß: „Aufgrund eines Einbaufehlers bei der Küche ist über einen langen Zeitraum unbemerkt Feuchtigkeit in den Boden des Restaurants gedrungen“, erläutert Umino, der sich nun unauffällig die Augen reibt. „Im Ergebnis ist er dabei so stark angegriffen worden, dass er ausgetauscht werden muss.“

Ann-Betreiber Umino: „Niemand kann mir sagen, wann die neuen Baustoffe da sein werden“

Bis dies geschehen ist, muss das Ann geschlossen bleiben. Als der Japaner, der in Kiel seit vielen Jahren die kulinarische Kultur seines Heimatlandes pflegt und neben dem Ann in der Falckstraße auch noch das Ramen-Ann in der Holtenauer betreibt, betont, dass die Versicherung für den Schaden und Ausfall aufkomme, ist man spontan erleichtert. Doch dann ergänzt Umino, dass sich die Höhe der Ausgleichszahlungen natürlich an den Einnahmen der vergangenen Jahre orientieren würden, in denen das Ann aufgrund der Corona-Krise oft ganz geschlossen war oder in eingeschränktem Betrieb lief.

„Außerdem kann mir im Moment niemand sagen, wann die neuen Baustoffe da sein werden“, sagt der studierte Sänger, der seine langjährige Festanstellung im Kieler Opernchor aufgegeben hat, um sich ganz dem Ann zu widmen. Umino und seine Frau Yuko hoffen, dass sie das Lokal in der Falckstraße im September oder Oktober wiedereröffnen können. Sicher jedoch sei das keinesfalls.

Natürlich ging dem Ehepaar über diese Ereignisse auch ein Großteil seines Personals verloren. Doch an diesem Punkt fangen auch die guten Nachrichten an: Shinichi Tanaka, der vor Kurzem nach Kiel zurückgekehrte Sushi-Meister und Chefkoch des Ann, hält den Uminos die Treue. Shoya Kojima, der für seine Zuckerkunst bekannte Pâtissier des Ann, ebenfalls.

Und damit das Können dieser beiden nicht über Monate ungenutzt bleibt, hat Shuichi Umino einem dritten Küchenkünstler ein Angebot gemacht, das dieser prompt angenommen hat. Mathias Apelt, Kiels erster Sternekoch, empfängt Tanaka und Kojima in seinem Restaurant Flygge ab dem 24. Mai täglich als Gastköche. „Wir erarbeiten ein gemeinsames Vier-Gang-Menü, zu dem Herr Tanaka einen Sushi-Gang und Herr Kojima das Dessert beisteuern wird“, berichtet Apelt.

Arbeiten ab 24. Mai im Restaurant Flygge Hand in Hand: Spitzenkoch Mathias Apelt (links) und Sushi-Meister Shinichi Tanaka. Quelle: Ulf Dahl

Zudem werde es auch auf der Karte ein Gericht von Shinichi Tanaka geben. „Da wir aber bei unseren Gästen nicht die Erwartung wecken wollen, dass sich das Flygge jetzt in eine Sushi-Bar verwandelt, wird es sich hier um eine klassische Vorspeise handeln“, betont Apelt, der sich über die Kooperation freut, die viel zusätzlichen Aufwand bedeutet: „Meister Tanaka wird in unserer Küche einen eigenen Platz haben. Deswegen müssen wir selbst uns umorganisieren.“ Aufgrund der hohen Ansprüche der beiden Gastköche an sich selbst soll es pro Abend auch nur eine begrenzte Anzahl von Gerichten aus ihrer Hand geben. Wie lange die Zusammenarbeit fortgeführt werden wird, wolle man erst nach ihrem Beginn entscheiden, stellt Apelt in Aussicht und ergänzt: „Irgendwann werden sie dann ja auch wieder im Ann gebraucht.“

Zur Wiederöffnung wird das Ann seinen Namen wechseln

Dieses wird seine Wiedereröffnung voraussichtlich unter einem neuen Namen feiern, der allerdings noch geheim ist. Damit einhergehen, so Shuichi Umino, soll auch eine weitere Verfeinerung des Konzepts: „Wir möchten auf unserer Speisekarte noch mehr die vegetarischen und veganen Wurzeln der japanischen Kaiseki-Küche herausarbeiten.“ Und damit das Restaurant zwischen den zahlreichen einfacheren Sushi-Bars in Kiel besser erkennbar ist, soll es in Zukunft den erklärenden Beinamen „Japanese Fine Dining“ tragen.