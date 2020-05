Baustellen-Ärger nach Corona-Frust

Kiel

Seit 26 Jahren hat Hortomanis das Restaurant an der Projensdorfer Straße 61. Mitte März musste auch er wegen Corona schließen und freut sich nun darauf, seine Gäste nicht mehr nur beim Verkauf außer Haus zu sehen, sondern im Restaurant selber und auf der Terrasse begrüßen zu dürfen. Die hat er schön zurecht gemacht und ist gerade dabei, das „Poseidon“ auf die Hygienevorschriften, Abstandsregeln und den Schutz für Gäste und Personal ordentlich vorzubereiten.

Dass nun die Bauarbeiten am Knotenpunkt Projensdorfer Straße und Westring, wo ein Kreisverkehr entstehen soll, beginnen, ist ihm schon lange bekannt, doch das dafür mehrere Container direkt vor der Terrasse seines Restaurants aufgestellt wurden, bereitet ihm Unbehagen. Seine Gäste blicken nun auf die Rückseite der Container, in denen das Büro der Bauleitung, Werkzeuge und Toiletten untergebracht sind. Und das soll über den Sommer so bleiben. Hortomanis nimmt es noch mit etwas Humor: „Wenn auf den Containern wenigstens die hängenden Gärten von Babylon gemalt wären, aber so...“

Poseidon-Stammgast: "So zerstört man Existenzen"

Ihn beschäftigt vor allem die Frage: „Warum wurden die Container nicht auf den großen Holstein-Parkplatz gestellt?“ Auch für die Radfahrer und die Autos der Anwohner sei es dort zu eng, aber zumindest eine Abfahrt gewährleistet. „Das kann nur ein schlechter Scherz eines Ortsunkundigen sein, ein Schildbürgerstreich. So zerstört man Existenzen“, findet Anwohner und Stammgast Norbert Mizgayski. Gastronom Hortomanis befürchtet auch, dass die Gäste ausbleiben, weil sie nicht wissen, wo sie parken sollen. Er ist sich sicher, dass „die Stadt das alles nicht berücksichtigt hat. Was steht, steht. Das hätte man alles vorher klären müssen“.

Antworten und einen Hoffnungsschimmer gibt es unterdessen vom Tiefbauamt: Wegen eines sehr alten Baumbestands könnten die Container nicht auf der Seite vor dem Hochhaus aufgestellt werden. Die Fläche vor dem Landesarbeitsamt käme nicht Betracht, da sie über 50 Meter von der Baustelle entfernt ist und Baustellenfahrten ein erhöhtes Gefahrenpotenzial für die Verkehrsteilnehmer darstellen.

Erneute Prüfung: Tiefbauamt macht Hoffnung

„Auf der Seite des Holstein-Stadions wurden die Container nicht aufgebaut, da es dort Sicherheitsbedenken seitens der Polizei gab“, sagt Peter Bender, Leiter des Tiefbauamtes. Hintergrund: Bei Holstein-Heimspielen könnten dort Fans, die sich trotz Corona-Beschränkungen vor dem Stadion versammeln, vor Sicherheitskräften „in Deckung gehen“ oder diese von dort angreifen. Ähnliches ist bei anderen „Geisterspielen“ an Bundesligastadien bereits passiert. „Am Donnerstag findet eine erneute Sicherheitsbesprechung mit Polizei und Vertretern von Holstein Kiel statt, in der unter anderem die Erfahrungen vom Heimspiel gegen Stuttgart am Sonntag ausgewertet werden“, so Bender.

Das Tiefbauamt werde sich dann bemühen, „grünes Licht“ für das Versetzten des Containers in Richtung Shell-Tankstelle am Westring zu bekommen. Für den Fall einer Zustimmung würde der Container versetzt und die durch ihn beanspruchten Parkplätze könnten wieder freigegeben werden.

