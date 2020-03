Kaffee nur gegen Name und Adresse

Kiel

„ Restaurants, Cafés, Imbisse, Bistros, Gaststätten haben sicherzustellen, dass eine Registrierung aller Besucher, die Waren nicht nur im Vorbeigehen erwerben, mit Kontaktdaten erfolgt, die für einen Monat aufzubewahren ist“, heißt es bislang in der Verfügung der Stadt vom Wochenende. Das soll die Rückverfolgung möglicher Infektionsketten gewährleisten. Stellt sich heraus, dass ein Kunde mit Corona infiziert ist, könnten anhand der Listen mögliche Kontaktpersonen ermittelt werden. Am Mittwoch wird die Stadt im Laufe des Tages noch viel schärfere Regeln verkünden.

Name und Anschrift für einen Kaffee

Beim Bäcker Johannsen Kiel am Sophienblatt bekamen die Besucher diese Liste am Dienstag bereits über den Tresen gereicht. Die meisten Kunden akzeptierten die Umstände. „Habt ihr etwa schon einen Fall?“, fragte ein Mann überrascht, als er nach der Bestellung eines Kaffees seine Kontaktdaten angeben musste, griff dann aber schulterzuckend nach dem Stift. „Wir hatten vereinzelt Kunden, die das nicht ausfüllen wollten und dann wieder gegangen sind“, sagte Verkäuferin Martina Kops. „Wir müssen das jetzt befolgen und versuchen, die Situation mit Gelassenheit zu nehmen.“

"Aus Datenschutzsicht zu beanstanden"

Name, Telefonnummer, Anschrift, Datum, Uhrzeit und die Tischnummer werden darauf notiert. Einigen Kunden bereitet das Sorgen. Nicht ganz zu Unrecht. Marit Hansen, Landesbeauftragte für Datenschutz, teilte auf Anfrage mit: „Die öffentliche Auslegung der Listen mit den personenbezogenen Kontaktdaten in den Verkaufsräumen ist aus Datenschutzsicht zu beanstanden.“

Nach dem Infektionsschutzgesetz bestehe rechtlich zwar die Möglichkeit, dass man die Kontaktdaten von Personen erhebt, um sie im Corona-Infektionsfall zu informieren. „Aber die Daten dürfen nicht für andere Zwecke verwendet werden, der sorgsame Umgang damit ist Pflicht“, mahnt Hansen.

Vorbildliche Umsetzung im Mum & Dad

Das heißt: Am besten keine langen Listen mit mehreren Kundendaten, sondern einzelne Formulare ausgeben. So macht es auch Markus Nissen, Inhaber des Mum & Dad am Ziegelteich. „Die stecke ich dann jeden Abend in einen neuen Umschlag. Für morgen möchte ich Vordrucke haben, um das noch zu erleichtern.“

Bargeldloses Bezahlen macht Kontaktlisten überflüssig

Die bequemere Variante der Besucherregistrierung: bargeldloses Bezahlen, „pragmatisch über die Girokartenabrechnung“, wie es die Landesregierung in ihrem Erlass am Sonnabend formulierte. Doch nicht in jeder Bäckereifiliale oder Dönerbude ist das Zahlen mit der EC-Karte möglich.

Und selbst wenn doch: „Ich habe nicht den Eindruck, dass das in den letzten Tagen häufiger genutzt wurde“, sagte Sarah Brenneiser, Verkäuferin in der Steiskal-Filiale in der Kirchhofallee. Sie hat eine andere Beobachtung gemacht hat: „Beim Bezahlen mit Bargeld verzichten viele Kunden auf das Rückgeld, wohl aus Angst vor Viren.“

Einige Bäckereien schließen ihren Café-Bereich

Eine weitere Maßnahme gegen die Ausbreitung des Coronavirus betrifft die Steiskal-Filiale stärker: Der geforderte Mindestabstand von zwei Metern zwischen Tischen in Cafés. Das kann auf der kleinen Ladenfläche nicht gewährleistet werden. Die Tische sind daher komplett gesperrt.

Ab Mittwoch werden Restaurants komplett geschlossen

Doch nach Ankündigung der Landesregierung, dass ab Mittwoch nur noch „Geschäfte, die zur Grundversorgung dienen“, geöffnet bleiben dürfen, ist die Verzweiflung in der Branche groß. Am Mittwoch soll konkret bekanntgegeben werden, wer ab sofort seinen Laden ganz schließen muss.

