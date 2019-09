Reste-Ritter verwerten Obst und Gemüse

Kiel

Zwei Jahre ist es her, seit die Kieler Geografiestudenten Moritz Dietzsch, Nick Eßwein und Oke Hansen beschlossen, etwas gegen die Verschwendung zu tun. „Unsere Idee ist, aus dem Obst und Gemüse, dass nicht mehr verwendet wird, etwas zu machen, damit es nicht in der Tonne landet“, sagt Dietzsch.

Zuerst hätten sie es bei Privatleuten eingesammelt und begonnen daraus Chutneys, Marmeladen und Säfte nach eigenen Rezepten zu produzieren. Durch das Verarbeiten wurden die Lebensmittel nicht nur haltbarer, sondern ließen sich auch verkaufen.

Reste-Ritter haben Gemüsehandel Brötzmann als Partner

Mit dem Obst- und Gemüsehandel Brötzmann aus Kiel haben die drei Studenten schnell einen Partner gefunden. „Von dem Projekt waren wir sofort angetan, als die Reste-Ritter vor zwei Jahren zu uns kamen“, sagt Geschäftsführer Thorben Stampe. Die Idee passe zur Firmenphilosophie, nichts wegzuwerfen.

Leider sei es ja heute so, dass Obst mit kleinen Druckstellen oder unförmiges Gemüse nicht mehr zu verkaufen seien, weil es die Kunden nicht mehr wollen. Statt es in die Tiernahrungsproduktion zu geben, spende man zweimal in der Woche zehn bis 60 Kilo an die Reste-Ritter.

Rezepte mit Obst und Gemüse

Die haben mittlerweile allerhand Rezepte gesammelt: Trauben-Zwiebel-Chutney, Bananen-Apfel-Amaretto-Fruchtaufstrich oder Orangen Kaki Marmelade. „Zweimal in der Woche können wir die Schulküche der Hans-Christian-Andersen-Schule in Gaarden nutzen“, sagt Dietzsch. Von nachmittags bis Mitternacht werde dann mit vielen Helfern gekocht und produziert, was die Sammlung hergibt.

„Einen Euro des Verkaufserlöses haben wir bislang an die Kieler Aktion Mach Mittag gespendet“, so Dietzsch. 3500 Euro sind im vergangenen Jahr zusammengekommen und wurden jetzt symbolisch an die Initiatorin der auslaufenden Kampagne, Angelika Volquartz, übergeben.

Lob für die Kieler Reste-Ritter

„Ich finde es toll, was die Reste-Ritter leisten“, sagte sie. Das Projekt helfe, mehr Bewusstsein für Lebensmittel zu schaffen. „Da die Aktion Mach Mittag beendet ist, unterstützen wir in Zukunft die Stiftung Mittagskinder aus Hamburg“, sagt Dietzsch.

Was Lebensmittelverwertung betrifft, leisten die Reste-Ritter auch ganz praktische Hilfe. Auf ihren Schnibbelpartys zeigen sie, was man aus geretteten Lebensmitteln machen kann und erklären ganz nebenbei auch, wie man was am besten lagert. Auch in den Schulen ist das Trio unterwegs und erklärt, wie man nachhaltig mit Lebensmitteln umgehen kann.

