Stöckchen holen, einem Ball hinterherjagen, überall schnüffeln: Hunde sind verspielte Tiere, die viel Auslauf brauchen. In Kiel müssen sie jedoch oft an die Leine genommen werden. Eine Ausnahme sind die offiziellen Auslaufflächen. Wir zeigen in einer Karte, wo Ihr Hund nach Herzenslust toben darf.