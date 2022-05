Kiel

Der Ukraine-Krieg beschäftigt nicht nur Erwachsene, auch Kinder und Jugendliche machen sich viele Gedanken. „Schon die Zehnjährigen haben zu Beginn des Krieges eine große Betroffenheit gezeigt, deswegen haben wir uns überlegt, was wir gemeinsam tun können“, sagt Tine Gorath von der Fachschaft Sport der Ricarda Huch Schule. Ende März starteten 190 Schülerinnen und Schüler, Geschwister, die Lehrerschaft und Eltern zum Sponsorenlauf. Das stolze Ergebnis: 33 333 Euro für die Aktion Kleiner Prinz und Awo- Gemeinschaftsunterkunft in Holtenau.

Los geht’s: Eine Runde um die Schule beträgt 650 Meter. Quelle: hfr

650 Meter lang war eine Runde um die Schule. Damit sich möglichst viele beteiligen, suchten sich die Schülerinnen und Schüler im Vorwege Sponsoren. Sie wurden in der Politik, im Einzelhandel, Freundeskreis, in der Nachbarschaft und Familie fündig. Als besonders lukrativ erwiesen sich übrigens die Großeltern. „Meine Oma hat alle ihre Freunde abgeklappert“, sagt die elfjährige Ida. Sie hatte sich fünf Runden vorgenommen, dann aber zehn geschafft. „Die Menschen in der Ukraine brauchen Hilfe, da ist es selbstverständlich, dass wir helfen und unser Bestes geben“, sagt sie. Amelie (14) hat mit ihrem Vater zusammen Politiker angesprochen und Noga (13) konnte den Oberbürgermeister Ulf Kämpfer überzeugen. „Das fühlt sich sehr produktiv an: wir sind gelaufen und haben was für andere getan“, sagt sie. Der Schulbeirat hat sich um das Buffet gekümmert.

Nachrichten müssten verständlicher sein

Über den Krieg in der Ukraine wird regelmäßig im Unterricht gesprochen. „Unser Lehrer fragt uns immer, was wir wissen wollen, damit wir das alles verstehen“, sagt Lou. Thema war dabei auch, wie man Fake News in den sozialen Netzwerken entlarven kann. „Wenn wir uns nicht sicher fühlen, sollen wir auch bei anderen Quellen nachschauen“, sagt Laura (13). Aber eins ist den Schülerinnen beim Schauen der Nachrichten aufgefallen: „Nach der Tagesschau sind ja immer die Brennpunkte, die man für Jüngere verständlicher machen könnte“, sagt Lucia (13). Es gebe zwar eigene Nachrichtensendungen für Kinder, „aber da fehlen viele Informationen. Es müsste etwas für unsere Altersgruppe geben“, sagt Lena (14).

Verständigung mit ukrainischen Schülern nur mit Gesten

Gesprächsthema ist der Ukraine-Krieg auch häufig außerhalb des Unterrichts, „wir sprechen da untereinander drüber“, sagt Alva (14). So gibt es an der Schule zwei ukrainische Schüler , die Online-Unterricht bekommen und die im Sportunterricht dabei sind. „Aber wir können uns gar nicht verständigen, nur mit Gesten“, sagt sie. In einer anderen Klasse gebe es einen Schüler, der Russisch sprechen könne und bei der Verständigung helfe.

Nach dem Spendenlauf: Ricarda-Huch-Schüler und -Schülerinnen formen ein Herz für die Ukraine. Quelle: Karina Dreyer

„Ausgangspunkt waren beim Sponsorenlauf für uns die Schüler, die ein Ventil und eine Möglichkeit suchten, ihre Befindlichkeiten wahrzunehmen und mit ihnen umzugehen“, sagt Tine Gorath von der Fachschaft Sport der Ricarda Huch Schule. Dabei hilft das Laufen, „das baut Ängste ab und setzt Endorphine frei“. Und das habe man bei dem Sponsorenlauf spüren können.

„Alle kamen freiwillig und gaben alles. Sie sind über sich hinausgewachsen, das war schon eine besondere Atmosphäre“, sagt sie. Zusammen kamen 33 333 Euro, „um diese Schnapszahl zu erreichen, fehlten 25 Cent, wir waren also nah dran“, sagt sie. Das Geld kommt der Aktion Kleiner Prinz und Awo-Gemeinschaftsunterkunft in Holtenau zugute, die sich um Flüchtlinge aus der Ukraine in Kiel und auch in deren Heimat kümmern.