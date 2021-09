Geschäftsgebäude in der Kieler Innenstadt - Richtfest am Sophienkontor: Diese Mieter ziehen in die neuen Büros ein

Arbeiten in bester Lage in der Kieler City: Das Sophienkontor am Sophienblatt feiert Richtfest. Mehr als 70 Prozent des künftigen Büro- und Geschäftsgebäudes sind schon vermietet.