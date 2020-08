An der Kreuzung Schützenwall/Ringstraße in Kiel soll sich am Freitagmorgen eine lautstarke Auseinandersetzung abgespielt haben. Ein Zeuge hat nach eigenen Angaben beobachtet, wie eine Frau um Hilfe schrie. Nun sucht die Polizei weitere Zeugen, wie sie am Montag mitteilte.