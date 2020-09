Kiel

Denn seit Januar ist die Medizinstudentin Anna Schulz-Ruhtenberg die Mentorin von der 15-jährigen Sundus. Sie steht der Schülerin, die vor wenigen Jahren aus Syrien nach Deutschland gekommen ist, ehrenamtlich als Ratgeberin zur Seite. Daneben hilft sie ihr, mit der Lektüre von „Hanni und Nanni“ ihr Deutsch zu verbessern. Kennengelernt haben sich die Studentin und die Neuntklässlerin mithilfe des Vereins „Rock your life!“.

Der Verein setzt sich dafür ein, sozial benachteiligten Schülern Perspektiven zu zeigen und sie auf ihrem Weg ins Berufsleben zu unterstützen. In mehr als fünfzig Städten in Deutschland, der Schweiz und den Niederlanden ist „„Rock your life!“ aktiv. Seit 2016 ist die Initiative auch in Kiel vertreten. Sowohl die Organisation als auch die Rolle der Mentoren übernehmen Studenten.

Ein Mentor für ein Jahr

Zehn Schüler der Friedrich-Junge-Schule nehmen in diesem Jahr an dem Programm teil und konnten sich je einen Mentor für die Dauer von einem Jahr aussuchen. Neben der Eins-zu-Eins-Betreuung lernen die Teilnehmer des Programms zusammen in Workshops, ihre Stärken und Berufswünsche zu erkennen.

Zwischen Sundus und ihrer Mentorin Anna hat die Chemie von Anfang an gepasst. „Sie hatte Lust darauf, das habe ich gemerkt“, erinnert sich Sundus und lächelt. Die beiden treffen sich mindestens einmal pro Woche oder halten per Handy Kontakt. Die Studentin hilft Sundus bei den Hausaufgaben, spricht mit ihr über berufliche Möglichkeiten in Deutschland oder die beiden unternehmen gemeinsam kleine Ausflüge.

Spaß kommt nicht zu kurz

In der Stadtbücherei haben sie vor einigen Wochen „Hanni und Nanni“ ausgeliehen. „Es hat vom Sprachniveau gut zu Sundus‘ Deutschkenntnissen gepasst und war fast das einzige Buch, wovon es zwei Exemplare gab“, erklärt Anna. So können die beiden die Geschichte parallel lesen und die Studentin kann ihr bei Verständnisproblemen helfen.

Der Spaß soll bei den Treffen aber auch nicht zu kurz kommen. „Demnächst wollen wir zusammen Inlineskates fahren“, sagt Sundus und freut sich. Aber nicht nur Sundus profitiert von dem Mentorenprogramm. „Ich wurde quasi von Sundus‘ Familie aufgenommen und fühle mich bei ihnen sehr wohl. Kulturell ist das super spannend, ich habe auch schon ein paar Wörter Arabisch gelernt. Es ist leicht, im Studium einen Scheuklappenblick zu entwickeln, aber das wollte ich verhindern und etwas Neues probieren und damit etwas zurückgeben“, berichtet die 21-jährige Anna.

Mehr Kooperationen mit Schulen und Unternehmen

Mirco Mührenberg, der für die Koordination der Paare verantwortlich ist, zieht ebenfalls ein positives Zwischenfazit. „Ich bin glücklich, dass wir die Zahl der Mentorinnen und Mentoren vergrößert haben. Wir haben mehr Mentoringpaare als je zuvor“, sagt er. „Für die Zukunft wünschen wir uns, Kooperationen mit anderen Schulen und Unternehmen vor Ort auszubauen, um zum Beispiel Praktikumsplätze zu vermitteln oder Unternehmensbesuche zu ermöglichen.“

Auch Sundus hat für die nächsten Jahre ein Ziel definiert. „Ich möchte weiter zur Schule gehen und mich immer mehr verbessern und dann irgendetwas mit Wirtschaft studieren.“

Ende November steht für Sundus aber zunächst ein Praktikum an. Anna wird sie dabei unterstützen, den Kontakt zu einem Unternehmen herzustellen und die Bewerbung zu schreiben. Wenn alle klappt, geht es von dort schrittweise in Richtung Universität.

