Kiel

Der Kleine Kiel verliert langsam seine grüne Farbe vom Wochenende. Noch aber ist das Stadtgewässer in weiten Bereichen in dem leuchtenden Grün, das von dem Markierungsmittel Uranin verursacht wurde. Der Stoff ist in Kiel dem Fernwärmenetz beigemischt, damit kleine Leckagen schneller sichtbar werden. Das Leck vom Sonntagfrüh war jedoch so gewaltig, dass hunderte Tonnen Wasser mit dem Farbstoff entwichen. Doch wie lange hält die Färbung noch an? Das ist eine Frage der UV-Strahlung. Da es bislang kaum Sonnentage gab, hält sich der Farbstoff besser.

Im Winter bleibt Uranin länger sichtbar

Vertreter der Umweltbehörden bei Stadt und Land sehen keine schwerwiegenden Schäden. Auch das Sicherheitsdatenblatt für Uranin wird auf die Einordnung als „nicht gefährlicher Stoff“ hingewiesen. Im Wasser hält sich die Färbung jetzt bereits sechs Tage. Das ist nach Einschätzung von Chemikern aber in erster Linie auf das fehlende Sonnenlicht und der im Winter sehr kurzen Tageszeit zurückzuführen. Im Winter bleibt Uranin auch bei anderen Leckagen länger sichtbar. Anwendung findet der Stoff auch auf See. So dient Uranin auch als Hilfsmittel, um im Wasser treibende Schiffbrüchige aus der Luft besser erkennbar zu machen.

Lesen Sie auch In diesem Zustand ist das Kieler Fernwärmenetz

Die großflächige Einfärbung von Gewässern in leuchtendem Grün ist aus Irland oder den USA bekannt. Dort werden anlässlich des irischen Nationalfeiertag St. Patrick’s-Day Gewässer in grün gefärbt. Bis 2003 nahm man in Chicago für die Einfärbung eines Flusses ebenfalls Uranin in großen Mengen. Inzwischen wurde dort aber ein geheimer Farbstoff auf pflanzlicher Basis genutzt.

Der Newsletter der Kieler Lokalredaktion Einen Überblick über das, was die Menschen in der Stadt bewegt, bekommen Sie jeden Mittwoch in Ihr Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bei den Stadtwerken in Kiel wird das Uranin in kleinen Mengen beim Heizwerk in der Wik ins Netz gespeist. Diese Einspeisung reicht für das gesamte Netz der Stadt. Jedenfalls dann, wenn kein Bruch einer Fernwärmeleitung einen zu starken Abfluss verursacht.