Ein Wasserschaden im Bildungszentrum Mettenhof (BZM) legte am Montag den Schulbetrieb lahm: Am Sonnabend war zwischen Turnhalle und Schulgebäude ein in der Erde liegendes Rohr gebrochen. Das Wasser verteilte sich im Keller im Westteil des BZM. Weil die Hauptstromverteilung sowie die Heizungsanlage für das gesamte Gebäude davon betroffen waren, wurde Distanzunterricht angeordnet. Am Dienstag findet der Unterricht wieder wie gewohnt in den Klassenräumen statt.

20 Zentimeter Wasser im Keller: Um 15.10 Uhr am Sonnabend erreichte der Notruf die Leitstelle der Berufsfeuerwehr in Kiel. Mit zwei Löschfahrzeugen waren acht Feuerwehrkräfte vor Ort, um das ausgetretene Wasser aus dem Keller unter der Lilli-Nielsen-Schule im BZM abzupumpen, berichtet Sarah Hoffmann, Sprecherin der Berufsfeuerwehr. Zur Unterstützung wurden zudem neun Feuerwehrleute der Freiwilligen Feuerwehr Russee zum Bildungszentrum in die Vaasastraße 43 nachbeordert. Mit drei Pumpen waren die Feuerwehrkräfte bis 19.15 Uhr im Einsatz, um das Wasser aus den Kellerräumen zu entfernen.

Ein Rohrbruch legte am Montag den Schulbetrieb im Bildungszentrum Mettenhof lahm. Rund 1500 Schülerinnen und Schüler waren betroffen. Quelle: Jennifer Ruske

Das Problem: Im westlichen Teil des Gebäudekomplexes befinden sich im Keller die Strom-Hauptverteilung und die Heizungsanlage für das gesamte BZM. Somit waren alle drei Schulen – das Thor-Heyerdahl-Gymnasium, die Leif-Eriksson-Gemeinschaftsschule und die Lilli-Nielsen-Schule, ein Förderzentrum für körperliche und motorische sowie geistige Entwicklung – mit ihren insgesamt 1500 Schülerinnen und Schülern betroffen.

„Die Situation war nach dem Wasserschaden unübersichtlich“

„Die Situation am Bildungszentrum Mettenhof war nach dem erheblichen Wasserschaden unübersichtlich“, erklärt Schulrat Jan Stargardt auf KN-Nachfrage. „Da eine Gefährdung der Schülerinnen und Schüler und der Lehrkräfte nicht ausgeschlossen werden konnte, haben wir uns in enger Abstimmung mit dem Schulträger und den drei Schulleitungen vorsorglich dafür entschieden, den Präsenzunterricht ausfallen zu lassen und Distanzunterricht anzubieten. Für einzelnen Schülerinnen und Schüler wurde eine Notbetreuung angeboten.“

Präsenzunterricht findet am Dienstag wieder statt

„Wir haben am Sonntag gegen 16 Uhr eine E-Mail von der Schule bekommen, in der die Situation geschildert wurde“, erzählt Zehntklässlerin Lucie Fischer (15), die das Thor-Heyerdahl-Gymnasium besucht. Weil Strom und Heizung ausgefallen seien, habe der Unterricht nicht in Präsenz stattfinden können. „Wie zu Zeiten des Lockdowns haben wir von den Lehrkräften Aufgaben bekommen, die wir zu Hause selbstständig lösen mussten.“ Andere Klassen wurden per Videokonferenzen unterrichtet. Am morgigen Dienstag wird der Unterricht für alle aber wieder in den Klassenzimmern und in der Sporthalle stattfinden. „Da die maßgeblichen Fachleute die technische Situation nunmehr für unbedenklich erklärt haben, kehren die Schülerinnen und Schüler am Dienstag in ihre Schulen zurück“, erklärt Schulrat Stargardt.

Der Rohrbruch wird die Stadt Kiel jedoch noch länger beschäftigen. Um das defekte Rohrstück zu lokalisieren, ist zwischen Sporthalle und BZM-Gebäude eine Baugrube ausgehoben worden. Zudem läuft „im Keller der Schule die Trocknung“, erklärt Stadtsprecherin Kerstin Graupner. Der Sportunterricht findet statt, allerdings steht in der Sporthalle noch kein Wasser für Duschen und Toiletten zur Verfügung. „Voraussichtlich soll das Problem in etwa zehn Tagen behoben sein“, so die Stadtsprecherin. Wann das Rohr repariert sein wird, dazu konnte die Stadt Kiel noch keine Angaben machen.