Rohrbruch im Fernwärmenetz - An der Baustelle am Dreiecksplatz in Kiel ist noch Geduld gefragt

Die gebrochene Fernwärme-Hauptleitung der Stadtwerke Kiel am Dreiecksplatz ist zwar schon seit fast zwei Wochen repariert. Doch noch immer weisen Bauzäune und ein tiefes Baustellenloch auf das für Tausende Kielerinnen und Kieler wohl kälteste Wochenende seit Jahrzehnten hin. Wann ist alles fertig?