Kiel

Fertig gebibbert: Die gebrochene Fernwärme-Hauptleitung der Stadtwerke Kiel ist repariert. Damit sollten im Laufe des Abends auch die letzten Haushalte rund um den Dreiecksplatz wieder ihre Heizungen aufdrehen können und Wärme spüren. Das teilte der Versorger am Montag mit.

Den gesamten Tag hatten Spezialisten versucht, ein neues Rohr an der am Sonntag gerissenen Stelle in die Fernwärmeleitung einzufügen. Die Herausforderungen lagen dabei nicht nur in der passgenauen Größe des Rohres, sondern auch der Veränderung der umliegenden Leitung durch die Kälte. Nach 16 Uhr konnten die Stadtwerke dann aber endlich vermelden: Die Schweißarbeiten sind abgeschlossen. Die Fernwärme kann wieder hochgefahren werden.

500 Haushalte mussten weiter zittern

Das dürfte vor allem die 500 Haushalte und Geschäftsleute rund um den Rohrbruch erfreuen, die am Montag noch immer unter der mangelhaften Heizungsleistung zu leiden hatten. Nach dem großen Rohrbruch am Sonntagmorgen war es Technikern der Stadtwerke zwar im Laufe des Tages gelungen, einen Kernbereich zu isolieren und somit stadtweit wieder für Wärme zu sorgen. Doch vor Ort blieb es eisig.

Damit soll in den Abendstunden Schluss sein. „Dann sollte die Versorgung wieder für alle Haushalte stehen“, kündigt Stadtwerke-Sprecher Sönke Schuster an. Er erläutert auch, dass mit den Reparaturarbeiten eine endgültige Lösung gefunden wurde. An dieser virulenten Stelle im Versorgungs- und Verkehrsnetz muss also nicht in absehbarer Zeit noch einmal gebuddelt werden.

Stadtweit gab es Heizungsprobleme

Der Ausfall am Sonntag dürfte einer der größten der Stadtwerke-Geschichte gewesen sein: Nach dem großen Bruch der Leitung am Morgen waren stadtweit Probleme im Fernwärme-Netz spürbar gewesen. Heizungen von der Wik bis Dietrichsdorf fielen aus. Auch am Montag tauchten noch Folgeschäden auf.

Außerdem sorgte der grün eingefärbte Kleine Kiel für Aufsehen. Die Stadtwerke hatten ihr Fernwärme-Wasser wenige Wochen vorher vollständig grün eingefärbt, um mögliche Lecks zu finden. Das größte war aber kaum zu übersehen.