Noch ist die Hälfte der zwölf Apartments im Ronald McDonald-Haus eine Baustelle. Doch schon bald kommen neue Betten und Schränke, neue Schlafsofas und Schreibtische. Wenn alles fertig ist, werden die restlichen Apartments ausgeräumt und neu eingerichtet. Möglich ist die neue Möblierung der Unterkunft für Angehörige schwer kranker Kinder durch eine Spende der RSH-hilft-helfen-Stiftung. Am Mittwoch übergab Programmchef und Stiftungsvorsitzender Dirk Klee einen Scheck in Höhe von 16 000 Euro an Einrichtungsleiterin Tanja Schürmann und Angelika Volquartz, Präsidentin des Freundeskreises des Ronald McDonald-Hauses.

Das Kieler Haus ist das erste dieser Art in ganz Deutschland. Seit 31 Jahren ist es ein Rückzugsort für Familien, die außerhalb Kiels wohnen. Während ihre Kinder im UKSH behandelt werden, beziehen Eltern und Geschwisterkinder hier ein Apartment mit eigenem Bad. „Das Ronald McDonald-Haus gibt Familien in stürmischen Zeiten einen wichtigen Hafen“, begründete Klee den Spendenbeschluss.

Die Spende unterstützt das Zuhause auf Zeit nachhaltig

Angelika Volquartz lobte: „Die großzügige Spende unterstützt das Zuhause auf Zeit nachhaltig.“ Seit vielen Jahren nutzt die ehemalige Oberbürgermeisterin ihre Netzwerke, um Spendengelder für die gute Sache einzuwerben. Als ihr Enkel, heute 18 Jahre alt, als kleines Kind in einer Klinik in München operiert wurde, haben die Eltern und sie als Großmutter das Münchner Ronald McDonald-Haus genutzt. Sie wisse aber nicht nur aus eigener Erfahrung, sondern vor allem durch ihre Arbeit als Lehrerin, „wie wichtig es ist, Familien in kritischen Situationen zu unterstützen“.