Im Prozess um Raubüberfälle auf Tankstellen, die Rossmann-Filiale in der Holtenauer und einen Kiosk in Elmschenhagen deutet sich ein mildes Urteil an: Nach siebentägigem Ringen um die Beweiskraft von Spürhunden und Handydaten fordert auch die Anklage nur in zwei von vier Fällen einen Schuldspruch.