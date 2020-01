Schicker denn je - nachhaltig wie immer

Kiel

Vor etwa 15 Jahren zog der 2001 in der Bergstraße eröffnete Rotkreuzmarkt an den Dreiecksplatz 4, der jetzt eröffnete Standort befindet sich zwar nur ein paar Häuser, aber zugleich auch eine kleine Welt weiter. 230 statt 100 Quadratmeter Platz gibt es jetzt, sodass das Sortiment erweitert werden konnte. Von Socken bis zum Wintermantel gibt es wie gehabt Kleidung für Frauen, Männer und Kinder. Dazu kommen nun Spiele, Geschirr und Bücher.

Hoffnung auf ein paar jüngere Ehrenamtliche

„Toll, dass wir das jetzt moderner und jünger präsentieren können“, nennt Svenja Hanel einen weiteren Vorteil. Im Visier hat die auch für die Rotkreuzmärkte in Dietrichsdorf, Mettenhof und Friedrichsort zuständige Teamleiterin dabei zwar auch die Kundschaft, die allerdings zahlreich wie eh und je kommt, mehr noch aber die freiwilligen Hilfskräfte. Neben den beiden Hauptamtlichen Karla Kurzer und Jane Kläschen helfen allein am Dreiecksplatz immerhin 26 Ehrenamtliche mit, doch der Altersdurchschnitt ist recht hoch geworden. Und Nachwuchs für dieses Musterbeispiel an nachhaltigem Wirtschaften lässt sich eben einfacher gewinnen, wenn das Umfeld entsprechend jung daherkommt, hofft Svenja Hanel.

Eindruck auf die Generation Fridays-for-Future kann das DRK mit seiner Philosophie jedenfalls ganz gewiss machen, zeigt sich Kreisgeschäftsführer Jürgen Hoffmeister überzeugt. Konsequent stellen sich die vier Kieler Rotkreuzmärkte nach seinen Worten gegen den in Sachen Mode angesagten Wegwerf-Wahnsinn und retten stattdessen gebrauchte Qualitätsware, um Konsumenten lange Zeit Freude zu bereiten.

Einkaufen darf beim DRK jeder

Als Zielgruppen im Sinn hat das DRK dabei besonders Mittellose oder auch Familien, die an Ausgaben für Kleidung sparen, um sich mal einen Urlaub leisten zu können. Einkaufen darf beim DRK aber jeder, betont Karla Kurzer: „Ein Formular muss bei uns niemand zeigen, und außerdem sieht man es den meisten Leuten gar nicht an, ob sie arm oder reich sind.“

Sinn scheint diese Offenheit allemal zu machen. Das Rote Kreuz zahlt laut Geschäftsführer Hoffmeister ganz normale Ladenpacht, entrichtet Steuern wie jedes andere Geschäft und erwirtschaftet trotz Verkaufspreisen zwischen zwei Euro für ein T-Shirt und maximal 40 Euro für eine Lederjacke immer noch Gewinne, die überwiegend ins verbandseigene Kinderhilfswerk fließen. „Damit das funktioniert, sind unsere Ehrenamtlichen zwingend notwendig“, bedankt er sich bei den engagierten Frauen und Männern.

Engagement keine Belastung, sondern eine Bereicherung

Die wiederum empfinden ihr Engagement nicht als Belastung, sondern als Bereicherung. Das jedenfalls meint Margot Picolin, die vor mehr als zehn Jahren einstieg, weil sie arbeitslos wurde und weiterhin etwas Sinnvolles tun wollte. Inzwischen ist sie Rentnerin und steht immer noch einmal pro Woche im Laden. „Es macht Spaß mit den Kunden und mit den Leuten im Team“, findet sie nach wir vor. Und kündigt an, durchaus noch das eine oder andere Jährchen dranzuhängen.

Der Rotkreuzmarkt am Dreiecksplatz 6 ist montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr sowie sonnabends von 10 bis 13 Uhr geöffnet. Kleiderspenden werden dort oder in den Containern am Blocksberg angenommen.

