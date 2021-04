Kiel

Die beiden großen Fähren „Color Magic“ und „Color Fantasy“ liegen derzeit in Oslo und warten auf eine Entspannung der Lage. Und es gibt erste Signale für eine Rückkehr. „Die Schiffe sind bereit. Wenn sich die Lage in Norwegen weiter entspannt, könnte es im Mai wieder losgehen“, sagt Dirk Hundertmark, Geschäftsführer der Color Line in Kiel.

Aktuell ist der Fahrplan bis zum 20. Mai ausgesetzt. Dann soll zuerst die „Color Magic“ wieder loslegen. Norwegens Regierung hat am 20. April ebenfalls einen Stufenplan für die Rückkehr zur Normalität vorgelegt. „In Stufe zwei ist darin auch der inländische Tourismus wieder erlaubt. Wir hoffen, dass das Mitte Mai möglich sein wird“, sagt Hundertmark. Zunächst wird es aber vermutlich wieder wie im Herbst 2020 sein, als die Fähren ausschließlich norwegischen Passagieren vorbehalten blieben.

Zum Start wohl nur norwegische Fahrgäste auf der Color Line

Die Vorbereitungen sind in Oslo abgeschlossen. „Wir können sofort loslegen“, so Hundertmark. Und die Nachfrage nach Urlaub und Tourismus ist auch in Norwegen groß. Es wird mit einem Buchungsansturm gerechnet. Und Urlauber aus Deutschland? Die norwegische Regierung plant eine Öffnung in vier Schritten. Eine Normalisierung des Auslands-Tourismus ist erst im vierten Schritt vorgesehen.

Die Corona-Krise hat die größte norwegischen Fährreederei 2020 tief in die Verlustzone fahren lassen. Durch die Einschränkungen bei den Reisen brachen die Passagierzahlen ein. Auf den vier Linien der Reederei sanken die Passagierzahlen um 70 Prozent von 3,85 Millionen in 2019 auf 1,255 Millionen in 2020.

Die Auswirkungen waren beim Umsatz ablesbar. Er halbierte sich auf umgerechnet nur noch 250 Millionen Euro. In der Bilanz steht zum Jahresende ein Verlust von 89 Millionen Euro. Über 2000 Besatzungsmitglieder der Fähren und der Verwaltung sind vorübergehend entlassen worden. Zur Überbrückung der Verluste hatte die Reederei im September auch zusätzliche Kredite aufgenommen. „Das Hauptziel im Jahr 2020 war es, den Betrieb und die Marktposition von Color Line zu sichern sowie zu ermöglichen, dass das Unternehmen bei der Wiedereröffnung der Gesellschaft gut vorbereitet ist“, sagt Vorstand Trond Kleivdal.