Wer was auf sich und seinen Schopf hielt, hielt sich an Rudi. So war das schon in den 1970er-Jahren, als „Rudi’s Hairshop“ zu einer der angesagtesten Friseur-Adressen in ganz Kiel aufstieg. Jetzt, 47 Jahre nach der Eröffnung seines ersten Salons, hängt Rudi Stepper seine Schere an den Nagel.