 Das Segelschulschiff „Gorch Fock“ hat seine erste Reise nach der Werftüberholung fast geschafft. Am Sonntagnachmittag erreichte die Bark die Kieler Bucht. Dort steuerte die Besatzung zunächst einen Ankerplatz vor Schwedeneck am Eingang zur Eckernförder Bucht an.

„Gorch Fock“ ankert seit 15 Uhr vor Schwedeneck

Knapp zwei Meilen vor der Küste ließ die Besatzung kurz vor 15 Uhr den Steuerbordanker fallen. Kurz darauf erhielt die Bark auch schon Besuch. Das Kieler Forschungsschiff „Alkor“ sowie Segeljachten nahmen Kurs auf das weiße Marineschiff.

Am Montag soll die Heimreise weitergehen. Morgens wird vor Eckernförde zuerst Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer an Bord der „Gorch Fock“ kommen. Gegen 13 Uhr soll die Bark dann in die Kieler Förde einlaufen und um 15 Uhr an der Gorch-Fock-Mole im Marinestützpunkt Kiel festmachen. Damit kehrt das Schiff nach über sechs Jahren wieder in seinen Heimathafen zurück. Vorgesehen im Programm sind auch Salutschüsse.

Rückkehr der „Gorch Fock“ am Montag auf KN-online

Von den letzten Meilen auf See über die Salutschüsse und die Feierlichkeiten im Marinestützpunkt berichten wir am Montagvormittag live auf KN-online. www.kn-online.de/gflive.

KN-online sammelt am Montag zudem die schönsten Leserfotos in einer Bilderstrecke. Ab dem Vormittag können Sie sich daran beteiligen.