Ein gelb-blaues Herz mit Willkommensgruß und Friedenstaube über der Tür: Herzlich wurden zwei Familien aus der Ukraine jetzt in ihren neuen Kieler Wohnungen begrüßt. Dort bieten gemütliche Sofas und gefüllte Vorratsschränke das, was vielen Kriegsflüchtlingen fehlt: Einen Rückzugsort. So kamen die Wohnungen an.