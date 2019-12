Kein Interesse an Stadtteil-Jubiläen?

Am heutigen Tag steht das vielleicht unbekannteste Jubiläum des ganzen Landes an: Exakt 50 Jahre ist es her, dass das „zweite Gesetz einer Neuordnung von Gemeinde- und Kreisgrenzen“ in Kraft getreten ist. Bedeutet: Kommendes Jahr feiern etliche Stadtteile ihre 50-jährige Zugehörigkeit zu Kiel.