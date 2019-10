Vor 19 Jahren hat sich in Kiel der Runde Tisch gegen Rassismus und Faschismus gegründet. Die Aktiven, die teils von Anfang an dabei sind, würden nach so langer Zeit ihre Vereinigung schon gerne auflösen. Aber, so bedauern sie, bestehe dazu gerade in den heutigen Zeiten herzlich wenig Anlass.