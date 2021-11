Parkraummangel am Rungholtplatz - Was die Kaufleute in Kiel-Suchsdorf sonst noch ärgert

Nach vielen Jahren sind wieder alle Geschäfte am Rungholtplatz in Kiel-Suchsdorf belegt. Der Ortsbeirat lud jetzt die Geschäftsleute ein – und die klagten über den Mangel an Sauberkeit, Licht und Parkflächen.