Nachdem im Oktober die Ladestation an der Endhaltestelle Adalbertstraße von der Kieler Verkehrsgesellschaft technisch abgenommen wurde, folgte Sonntag nun der Belastungstest am neu gestalteten Rungholtplatz in Suchsdorf. Vier vollelektrische Gelenkbusse riefen gleichzeitig 420 Kilowatt Strom problemlos ab.